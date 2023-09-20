Güneş'in 65 yıldır çözülemeyen gizemi için önemli adım

Yayınlanma: 20.09.2023 - 00:59

Güncelleme: 20.09.2023 - 00:59

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), bilim insanlarının onlarca yıldır çözmeye çalıştıkları 65 yıllık güneş gizemini çözmeye yönelik bir adım atmış olabilir. Bu gizem, Güneş’in atmosferinin neden bu kadar sıcak olduğu. Bu “koronal ısınma sorunu” gökbilimcileri uzun süredir şaşırtıyor, ancak Parker Solar Probe ile Solar Orbiter tarafından üstlenilen ortak operasyon sonunda bir cevap sağlayabilir.

Chip'in aktardığı Avrupa Uzay Ajansı’nın yeni bir gönderisine göre kısa süre önce Solar Orbiter, Güneş’i biraz farklı bir açıdan gözlemleyebilmesi için ilginç hareket değişikliklerde bulundu. ESA, bunun Solar Orbiter’ın Parker Solar Probe’un aldığı ölçümlerle senkronize olmasını sağladığını ve bunun daha önce yapılan hiçbir şeye benzemeyen, çığır açan bir ölçüm sağladığını söylüyor.

GÜNEŞ'İN KORONASI YÜZEYİNDEN 150 KAT DAHA SICAK OLUYOR

Güneş’in korona olarak bilinen atmosferi inanılmaz derecede sıcaktır. Güneş’imizin çok büyük bir yıldız olduğu, ancak kabaca bir milyon santigrat dereceye ulaştığı göz önüne alındığında bu yetersiz bir ifade gibi de görünebilir. Güneş'in atmosferinin bariz bir şekilde sıcak olmasına rağmen, Güneş'in yüzeyi aslında sadece 6.000 santigrat derece olduğu için atmosferinin neden bu kadar sıcak olduğunun gizemi bilim insanlarını uzun yıllardır düşündürüyor.

Başka bir deyişle, Güneş’in koronası, yüzeyinden 150 kat daha yüksek bir sıcaklığa ulaşıyor. Bu koronal ısınma sorunu, çoğu Güneş’i inceleme görevinin temelini oluşturuyor. Bu görevlerin her biri ilgi çekici bilgiler sağlarken, birlikte çalışırken daha da derinlemesine ölçümler sağlayabilirler ve bu da sonunda bu ilgi çekici gizemi çözmemize yardımcı olabilir.

Enerjiyi Güneş’in atmosferindeki plazmaya aktarmaya yönelik bir yöntemin bulunduğuna dair bir düşünce var olsa da, bilim insanları bunun tam olarak ne olduğunu hiçbir zaman belirleyemediler. Artık Solar Orbiter’ın büyük bir risk alarak kendisini yeniden konumlandırması ile beraber, sonunda daha fazla yanıt alabilmemiz mümkün olabilir.