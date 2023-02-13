HasanAbi’den yabancı yayıncılara deprem tepkisi: “Onlar insan, siz değilsiniz”

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:20

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 18:20

Kahramanmaraş’ın Pazarçık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan iki büyük depremin ardından Twitch, YouTube gibi yayın platformlarında bağış kampanyaları düzenlendi. Birçok yabancı Youtuber ve yayıncı kampanyalara destek oldu. Ancak destek olmayanlar daha büyük bir kesimi oluşturuyordu.

HasanAbi kullanıcı adıyla Twitch üzerinden ABD siyaseti ile ilgili yayınlar yapan Hasan Piker de deprem için destek kampanyası başlatmıştı. 2,4 milyon takipçisi bulunan Piker’in kampanyasında 1.3 milyon dolar bağış toplandı.

YABANCI TWİTCH YAYINCILARINI ELEŞTİRDİ

Piker’in yaptığı yayın sırasında bir kullanıcı tarafından “Yabancı yayıncılar neden bu felakete duyarsız kalıyorlar, bunlar insan mı?” şeklinde bir soru geldi.