Havayı elektriğe çevirebilen yeni bir enzim keşfedildi

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 08:00

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 08:00

Avustralyalı bilim insanları havayı enerjiye çeviren yeni bir enzim keşfetti. Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bu enzim, atmosferdeki düşük miktardaki hidrojeni elektrik akımı oluşturmak için kullanıyor. Bu bulgu, kelimenin tam anlamıyla havadan enerji üreten cihazlar yaratmanın yolunu açıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarının seçeneğini artırıyor.

HAVADAN ELEKTRİK ÜRETMEK GERÇEK OLDU

Donanımhaber'in aktardığı gibi Dr. Rhys Grinter liderliğinde Monash Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, toprak bakterisinden hidrojen tüketen bir enzim ürettiler ve analiz ettiler. Ekip tarafından yapılan çalışma, birçok bakterinin, besin yönünden fakir ortamlarda enerji kaynağı olarak atmosferdeki hidrojeni kullandığını gösterdi.

Çalışmada yer alan Profesör Greening "Bakterilerin, Antarktika toprakları, volkanik kraterler ve derin okyanuslar da dahil olmak üzere, büyümelerine ve hayatta kalmalarına yardımcı olmak için havadaki eser miktardaki hidrojeni bir enerji kaynağı olarak kullanabileceğini bir süredir biliyoruz. Ancak şimdiye kadar bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorduk." ifadelerini kullandı.

Mycobacterium smegmatis adlı bir bakteriden atmosferik hidrojeni kullanan bir enzim üretmeyi başaran ekip, bu enzime Huc adını verdi. Huc enziminin olağanüstü derecede etkili olduğu, bilinen diğer tüm enzimlerin ve kimyasal katalizörlerin aksine, soluduğumuz havanın %0,00005'i kadar olan atmosferik seviyelerin altında bile hidrojen tüketebildiği belirtiliyor.

KÜÇÜK CİHAZLARDA KULLANILABİLİR

Ekip, oluşturdukları saf enzimin çok düşük hidrojen konsantrasyonlarında elektrik ürettiğini göstermek için elektrokimya adı verilen bir teknik kullanıldı. Bununla birlikte enzimin şaşırtıcı derecede kararlı olduğu ve uzunca bir süre saklanabileceği söyleniyor. Enzim, dondurulsa veya ısıtılsa bile enerji üretme yeteneğini kaybetmiyor.

Araştırmacılar Huc enzimini, havadaki hidrojeni kullanarak sürekli bir elektrik akımı ürettiği için onu “doğal pil” olarak nitelendiriyorlar. Bu araştırma henüz erken bir aşamada olsa da Huc ilerleyen zamanlarda küçük cihazlarda yer alabilir. Ekip, yaptığı açıklamada bir sonraki hedeflerinin Huc enzimini büyük ölçekte üretmeye olduğunu söyledi.