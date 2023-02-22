İnsan hareketlerini izleyebilen elektronik deri geliştirildi

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 22:31

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 22:33

Lanzhou Üniversitesi Fizik Bilimi ve Teknoloji Fakültesinde profesör olan araştırma ekibinin lideri Lan Wei, bu yeni e-derinin, esnek şeffaf bir süper kapasitörü, gerilebilir şeffaf gerinim sensörüne sahip bir enerji depolama cihazı olarak entegre edildiğini söyledi.

Lan, "Entegre e-deri mekanik yumuşaklığı sayesinde, insan faaliyetlerinin izlenmesi için vücudun çeşitli yerlerine doğrudan takılabilir" dedi.

SANAL GERÇEKLİK VE YAPAY ZEKA ALANLARINDA BÜYÜK UYGULAMA OLANAKLARI VAR

Çinli araştırmacılar tarafından üretilen bu e-deri, farklı alanların yanı sıra akıllı sağlık hizmetleri, insan-makine etkileşimi, sanal gerçeklik ve yapay zeka alanlarında büyük uygulama olanaklarına sahip.

İnsan vücudunun en büyük organı olan deri, koruma, solunum, terleme, ısının düzenlenmesi ve duyusal uyarım gibi birçok önemli işlevden sorumlu ve insanların dış dünya ile fiziksel etkileşimlerinin temelini oluşturuyor.

Lan, "Gerçek insan derisinin duyusal işlevlerinden ve performansından esinlenerek, yeni e-deriyi hem estetik hem de işlevsel gereksinimleri karşılayacak şekilde esnek ve şeffaf hale getirmeye özen gösterdik" dedi.

Yapılan testler yeni e-derinin esneklik, şeffaflık, elektrokimya ve yüksek hassasiyet açısından mükemmel bir performansa sahip olduğunu gösterdi.

E-deri şarj edildikten sonra, gerçek derinin algılama işlevini simüle edebiliyor ve insanların ince fiziksel sinyallerinin ve nabız, yutma ve vücut hareketleri gibi çok ölçekli aktivitelerinin gerçek zamanlı izlenmesini gerçekleştirmek amacıyla insan derisine uygulanabiliyor.

Profesör Lan, "E-deri, gelecek vaat eden giyilebilir elektronik cihazların temelini oluşturuyor. Örneğin, cerrahların cerrahi robotları daha hassas bir şekilde kontrol etmelerine yardımcı olabilir, yakın insanlar arasında uzun mesafeli 'dokunuşları' mümkün kılabilir ve daha sürükleyici bir oyun deneyimi yaratabilir" dedi.

Lan, araştırma ekibinin ileride e-derinin duyusal kapasitesini ve güç kaynağını güçlendirmeye odaklanarak onu insan derisine daha da yakın ve gelecekteki çeşitli uygulamalara daha uyumlu hale getireceğini de sözlerine ekledi.