Yeni bilimsel araştırma: Badem bağırsağa iyi geliyor

23 Ekim 2022 Pazar, 12:57

Her geçen gün yeni yapılan bilimsel çalışmalar insan sağlığına yönelik bilinen yanlışları ya da doğruları değiştiriyor. King's College London'daki bir araştırma ekibine göre günde bir avuç badem yemek hem bağırsak sağlığını destekliyor hem de iyileştirmeye fayda sağlıyor.

American Journal of Clinical Nutrition'da yeni yayımlanan çalışmaya göre günde bir avuç badem yemek bağırsak sağlığını destekleyen bir yağ asidi olan butirat üretimini önemli ölçüde artırıyor.

Bağırsak mikrobiyomu, bağırsakta yaşayan binlerce mikroorganizmadan oluşuyor. Bu mikroorganizmalar ise besinleri sindirmede hayati bir rol oynuyor. Sindirim ve bağışıklık sistemlerimiz de dahil olmak üzere sağlığımız üzerinde olumlu ya da bazı durumlarda olumsuz etkiye sahip olabilirler.

SAĞLIKSIZ BESİNLER BAĞIRSAĞI DA BOZUYOR

Bağırsak mikrobiyomlarının insan sağlığı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğuna dair etkiler halen bir araştırma konusudur ancak yapılan çalışmaların sonuçlarına göre bazı türlerdeki yiyecekleri yemenin bağırsaklarımızdaki bakteri türlerini veya bağırsaklarımızda yaptıklarını olumlu yönde etkileyebileceğini gösteriyor.

Araştırmacılar iyi ve kötü olan sonuçları görmek adına, önerilen miktardan daha az diyet lifi tüketen ve tipik sağlıksız atıştırmalıklar, çikolata ve cips örnek verilebilir, ile atıştırma yapan 87 sağlıklı yetişkini izlemeye aldı. Kalıtımcıları da üç gruba ayırdılar. Bir grup ara öğünlerini günde 56 gr bütün badem, bir diğer grubu günde 56 gr öğütülmüş badem ile değiştirdi ve kontrol grubu kontrol olarak enerji uyumlu kekler yedi. Söz konusu araştırma dört hafta kadar sürdü.

Araştırmacılar, muffin tüketenlere kıyasla badem yiyenler arasında bütiratın önemli ölçüde daha yüksek olduğunu buldu. Bütirat, kolonu kaplayan hücreler için ana yakıt kaynağı olan kısa zincirli bir yağ asididir ve bu hücreler etkili bir şekilde çalıştığında, bağırsak mikroplarının gelişmesi, bağırsak duvarının güçlü olması, sızdırmaması veya iltihaplanmaması ve besinlerin emilmesi için ideal bir koşul sağlar.

BADEM TÜKETMEK HEM SİNDİRİMİ HEM DE BOŞALTIMI DÜZENLİYOR

Bağırsak geçiş süresinde yani gıdanın bağırsak boyunca hareket etmesinde geçen sürede önemli bir fark gözlenmemiş olsa da tam badem yiyen kişilerde diğer gruplara kıyasla daha hızlı bağırsak hareketi gözlemlendi. Bu bulgular, badem yemenin kabızlığı olanlara da fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

Testler, bütün ve öğütülmüş badem yemenin insanların bağırsak hareketlerini iyileştirdiğini gösteriyor.

Beslenme Bilimleri Bölüm Başkanı ve araştırmanın baş yazarı Profesör Kevin Whelan: "Bu bulguların badem tüketiminin insan sağlığını etkileme potansiyeline sahip şekilde bakteri metabolizmasına fayda sağlayabileceğini düşünüyoruz." dedi.