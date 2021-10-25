Instagram, IGTV özelliğini kaldırıyor: Yerine yeni özellik gelecek
Instagram, 3 yıl önce kullanıcıların beğenisine sunduğu IGTV özelliğini kaldırıyor. IGTV’nin yerine gelecek yeni özelliğin ise platformun Reels'tan elde ettiği başarıyı pekiştirip içerik üreticileri için kullanışlı bir zemin oluşturması bekleniyor.
Sosyal medya platformu Instagram, yaklaşık 3 yıl önce IGTV'yi ilk defa duyurduğu zaman hem şirketin hem de kullanıcıların beklentisi yüksekti. Platformda bir çığır açması beklenen bu özellik, beklentileri karşılayamadı ve içerik üreticileri, IGTV için bir şeyler üretmekten uzak kaldılar.
Dünyanın en sık kullanılan sosyal medya platformu, IGTV'den elde edemediği başarıyı Reels özelliğinden elde etti ve şimdi de bu başarısını IGTV yerine gelecek bir özellikle pekiştirmek istiyor. 'Instagram TV' adı verilen bu özellik, 60 dakika uzunluğa kadar içeriklerin "dikey bir şekilde" izlenmesine olanak sağlayacak.
INSTAGRAM TV ÜZERİNDEN KAZANÇ SAĞLANABİLECEK
Kullanıcılar, IGTV'de yayınlanan içeriklere konum ve kişi etiketleyemiyordu. Platform tarafından gelen açıklamaya göre Instagram TV ile tüm bu sorunlar ortadan kalkacak. İçerikler, tıpkı Reels'de olduğu gibi dikey bir şekilde görüntülenecek ve ayrıca birçok filtre ve kırpma gibi özellikler de kullanıcılara sunulacak.
Instagram TV'nin dikkat çeken özellikleri arasında ön izleme süresinin 60 saniyeye, video uzunluğunun da 60 dakikaya çıkarılması yer alıyor. Aynı zamanda Instagram'ın yaptığı açıklamaya göre içerik üreticileri, Instagram TV üzerinden kazanç sağlayabilecek. Facebook'un 2022 sonuna kadar içerik üreticileri için ayırdığı 1 milyar dolarlık bütçe, Instagram TV için de kullanılacak.
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