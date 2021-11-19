Instagram yöneticisi duyurdu! 2 ayrı yeni özellik
Instagram yöneticisi Adam Mosseri, platforma gelen yeni özellikleri tanıttı.
Instagram, 2017’den beri kullanıcılarına tek bir gönderide 10 fotoğraf ve video paylaşmalarına izin vermeye başlamıştı. Platform şimdi bu özelliğe bir yenilik daha getirerek, kullanıcıların ekledikleri bu albümden bir fotoğrafı ya da videoyu silmelerine izin veriyor.
YENİ ÖZELLİK
Instagram başkanı Adam Mosseri, son haftalık video güncellemelerinden birinde yeni özelliğin nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak anlattı.
Önce üç nokta simgesine, sonra da ‘düzenle’ye dokunarak kullanıcılar, albümdeki bir fotoğrafı veya videoyu silebilecekler. Mosseri’nin anlatımına göre, özellik şu anda yalnızca iOS’ta kullanılabiliyor, ancak yakında Android’e de gelecek.
'DÜZGÜN ÇALIŞMIYORSA...'
Instagram, ayrıca ABD’de yaşayan kullanıcılarına bir başka yeni özelliğini daha duyuruyor. “Rage Shake” ismini verdiği özellikle uygulama düzgün çalışmıyorsa kullanıcılar telefonlarını sallayarak bu durumu bildirebilecekler. Kullanıcılar bunu yaparak uygulamanın hata raporu ara yüzünün görüntüleyebilecekler.
-HaberGlobal
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