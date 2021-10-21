Instagram'a yeni özellik: Uzun hikayeler geliyor
Sosyal medya platformu Instagram, içerik paylaşımlarında değişikliğe gitmeyi planlıyor. Daha önce sadece 30 saniyeden kısa videoların paylaşımı yapılabilen hikayeler kısmı için uzun hikayeler test ediliyor.
Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Kullanıcılar için yenilikler sunan Instagram bu seferde uzun süreli hikayeleri denemeye aldı.
Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine aldı.
Instagram, kullanıcılara beğenme sayısını gizleme imkanı tanıyor. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan Instagram bu özellikle sosyal medya baskısını azaltmayı hedefliyor.
Bu özelliği aktifleştirmiş olan kullanıcılar bir takipçinin adını görüp yanında "diğerleri" ifadesiyle karşılaşacak. Instagram şimdiye kadar kullanıcı adı ve x sayıda kişi beğendi olarak paylaşımları gösteriyordu.
Instagram'ın bu özelliği 2019'dan beri bazı ülkelerde test ediliyordu. Şimdi ise dünya genelinde kullanıma açıldı.
KONUŞMANIZ YETERLİ OLACAK
Her gün milyonlarca kullanıcı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşımlarda bulunuyor.
Platform hikayelere getirdiği yeni efektle kullanıcıların işini kolaylaştırmayı hedefliyor.Instagram'ın yeni özelliği caption ile hikayelere yazı yazmak için konuşmanız yeterli olacak.Yani uygulama otomatik olarak sizin söylediklerinizi yazıya dökecek.
Özellik halen test aşamasında. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı.
Henüz Türkiye'deki kullanıcılar caption özelliğini kullanamıyor. Özelliğin yakın zamanda Türkiye'de de kullanıma açılması bekleniyor.
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