Intel'in üçüncü çeyrek geliri beklentilerin altında kaldı
Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 artarak 18,1 milyar dolara çıktı ancak beklentileri karşılayamadı.
ABD'li teknoloji devi Intel, temmuz-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Buna göre, firmanın yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak 18,1 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 17,3 milyar dolar gelir sağlamıştı.
Piyasa beklentilerinin altında kalan şirket gelirinin bu dönemde 18,24 milyar doları bulması öngörülüyordu.
Firmanın üçüncü çeyrek net karı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 artışla 7 milyar dolara çıktı. Intel, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 4,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.
Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,08 dolar olan hisse başına karı da 1,71 dolara yükseldi.
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