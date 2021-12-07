İntihar kapsülü onaylandı
İsviçre’de tasarlanan ötanazi kapsülünün yasal incelemelerden geçtiği açıklandı.
Ötanazinin yasal olduğu İsviçre’de tartışma yaratacak yeni bir icat duyuruldu. Russia Today’in haberine göre, hayatını sonlandırmak isteyen kişiler tarafından kullanılması amacıyla üretilen bir kapsülün, İsviçre’deki yasal incelemeden başarıyla geçtiği belirtildi.
Üç boyutlu yazıcı ile üretilen Sarco isimli icadın tasarımcısı Dr. Philip Nitschke, kapsülün
içerisine enjekte edilen nitrojen ile kişinin oksijeni kısıtlanarak
hipoksi veya hipokapni nedeniyle ötanazi işleminin sona ereceğini
ifade etti.
2022 YILINDA KULLANIMA HAZIR
Nitschke, İsviçre medyasına verdiği demeçte, kullanıcıların
kapsülün içerisinde bulunan düğme ile istedikleri zaman işlemi
başlatabileceklerini söyledi. Nitschke, kullanıcının önce biraz
şaşkınlık hissedeceğini daha sonrasında ise hoşnutluk duygusu
olan ‘öforik’ aşamasına geçeceğini belirtti.
Tüm sürecin 30 saniyede tamamlandığını söyleyen Nitschke,
“Hiçbir yasal sorun yok. Kapsül, 2022 yılında İsviçre’de
kullanıma hazır olmalı” ifadelerini kullandı.
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