iOS 26 Beta sürümünde fark edilen ilginç öneri

Apple, yeni iOS 26 sürümünden önce betasını kullanıma sundu. Burada fark edilen yeni bir özellik, kullanıcıların kamera lensi kirliyken onları uyarmasını sağlıyor. Bu sayede eğer fotoğraf çekmek istiyorsanız ve kamera lensiniz kirliyse farkına varmış oluyorsunuz.

Pek çok kişi fotoğraf çekmeden önce kamera lenslerini temizlemiyor. Bu da fotoğraflarda tuhaf bir bulanıklık ya da kötü bir görüntüye neden olabiliyor. iOS 26 beta sürümünde ise buna değiniliyor. Kullanıcıların eğer kamerasında bir kirlilik varsa bunu temizlemeniz adına size uyarı geliyor.

Apple, iOS 26'nın beşinci beta sürümünü 25 Ağostos'ta yayınladı. Bu sürümde lens temizleme uyarısı yanında, tasarıma yönelik yeni iOS 26'yla gelmesi beklenen özelliklerin bir kısmı da sunuldu. Bu özellik yalnızca iPhone 15 ve üzeri modellerde kullanıma açıldı.