iPhone'a nasıl format atılır? Android telefon nasıl formatlanır?

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:28

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:28

Akıllı telefonlar artık insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu cihazlar 2-3 yıllık kullanımlardan sonra yavaşlamaya başlıyor. Ayrıca depolama alanları da doluyor. Bu durumda telefonunuzdaki gereksiz verileri silmek için format atmanız gerekiyor. Çünkü eski güncellemelerden kalan veriler telefonunuzdan silinmeyebiliyor.

ndorid telefonların virüs girmesinden dolayı yavaşlamasını da çözmek için format atmak gerekiyor. Apple cihazlarında ise bu durum yaşanmıyor çünkü Apple kendi ekosisteminin dışında kullanıcılarına bir şey indirmesine izin vermiyor.



ANDROID TELEFONA NASIL FORMAT ATILIR?

Android cihazlarda format atmak için ilk önce telefonunuzun "Ayarlar" bölümüne giriş yapın. Daha sonra burada bulunan "Sistem" seçeneğini seçin. Açılan ekranda "Gelişmiş" bölümüne girin. Buradan "Seçenekleri Sıfırla" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. "Tüm verileri sil" veya "Fabrika ayarlarına dön" seçeneklerinden biri olacaktır. Buna bastığınız zaman telefonunuzdaki bütün veriler silinecek ve ilk aldığınız gibi olacaktır.

iPHONE'LARA NASIL FORMAT ATILIR?

iPhone telefonları sıfırlamak için "Ayarlar" bölümüne giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonra "Genel" seçeneğini seçerek, karşınıza çıkan ekranda "Sıfırla" butonuna basmalısınız. Bu işlemi tamamladıktan sonra sizden güvenlik için telefon şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi girip, işlemi onayladıktan sonra telefonunuz otomatik olarak formatlanarak, fabrika ayarlarına döndürülecektir.