Irak'ta Uluslararası 2. Bağdat Su Konferansı, Türkiye'nin de katılımıyla başladı

05 Mart 2022 Cumartesi, 14:05

Bağdat'taki etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu telekonferans aracılığıyla katıldı.

Bağdat'a gelen Türk heyetinde yer alan Türkiye Su Enstitüsü Politika Geliştirme Koordinatörü Tuğba Evrim Maden, yaptığı açıklamada, konferansta iklim değişikliği ve su bağlamında bölgesel işbirliğine odaklanıldığını ifade ederek, "İklim değişiminin en büyük etkisi su kaynakları ve bunu tüm bölge olarak deneyimliyoruz. İklim değişikliğinde işbirliğini artırmak için iki ülke olarak teknik anlamda bir araya geliyoruz" dedi.

Türkiye ve bölge ülkelerinde suyun önemli bölümünün tarım için kullanıldığına dikkati çeken Maden, tarımdaki suyun verimli şekilde kullanılması için kıyı ve bölge ülkelere Türkiye'nin tecrübelerini aktardıklarını söyledi. Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid Hamdani de iklim değişikliğinin çevre ve gıda güvenliğini etkilediğini belirterek, su sorununun çözümü için bölgesel ve uluslararası diyalog ve müzakereleri önemli bulduklarını kaydetti.

Bağdat'taki konferans 3 gün sürecek.







