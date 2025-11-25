Kadınların işlerini yapay zekaya kaybetme riski iki kat daha fazla

Kadınların yapay zeka tehdidi altındaki işlerde çalışmasının iki kat daha olası olduğunu saptayan araştırmanın ardından, kadınların teknolojideki gelişmeler nedeniyle "geride kalabileceği" uyarısı yapıldı.

Bulgular, idari işler, muhasebe, kasiyerlik ve ofis personeli gibi kadınların ağırlıkta olduğu mesleklerin otomasyon sonucu iş kaybına daha yatkın olduğunu gösterdi.

Independent Türkçe'de yer aldığına göre sorunu daha da derinleştiren bir diğer faktörse, kadınların yapay zeka araçlarını kullanma olasılığının erkeklerden yüzde 20 daha düşük çıkması ve bu nedenle yapay zekaya dayalı işlerde çalışma ihtimallerinin daha az olması. Danışmanlık şirketi Credera'nın yakın zamanda hazırladığı Yapay Zeka Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre halihazırda küresel yapay zeka yetenek havuzundaki kişilerin sadece yüzde 22'si kadın.

Kadınların teknoloji alanına girmesine destek olmayı amaçlayan sosyal girişim Supermums, bulguların, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte "kadınların geride bırakılmasının gerçek bir risk yarattığını" gösterdiğini belirtiyor.

Yapay zekanın, iş başvurularından banka kredisi onayına ve hatta ciddi sağlık sorunlarının doğru teşhisine kadar, kadınlara ve marjinalize edilen diğer gruplara karşı çok somut şekillerde ayrımcılık yaptığı bildiriliyor.

Durumu tersine çevirmek amacıyla perşembe günü "The Mums on Cloud Nine" (Anneler Bulutların Üzerinde) kampanyasını başlatan Supermums'ın kurucusu Heather Black, özellikle annelerin "yapay zekanın yükselişinde asıl bedeli ödediğini" söylüyor.

Black, "Ne yazık ki, annelerin evden veya yarı zamanlı olarak esnek bir şekilde yapabilecekleri işlerle otomasyona uygun işler arasında büyük bir kesişme var. Esasen kadınlar ve özellikle anneler, yapay zekanın yükselişinde asıl bedeli ödeyecek. Bunun nedenini ve bu rollerdeki kadınların gelecekte kendilerini korumak için becerilerini nasıl aktarabileceğini veya geliştirebileceğini inceleyerek buna karşı koymamız gerekiyor" diyor.

Kadınlar ayrıca yapay zekayı kullanmaya karşı daha çekimser ancak yapay zekayı daha iyi anlayarak onunla yer değiştirmekten ziyade onunla birlikte büyüme fırsatları artar. Yapay zekayı daha iyi anlamanın faydasını sadece kariyer açısından görmekle kalmaz, evde zaman kazanmak için de birçok şekilde kullanabilirler. Biz kendimiz kullansak da kullanmasak da yapay zeka varlığını sürdürecek. Bu yüzden nasıl çalıştığını ve ondan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğimizi öğrenmek kilit önemde.

Goldman Sachs'e göre üretken yapay zeka gelecek yıllarda 300 milyon kadar işi etkileyebilir ve Birleşik Krallık'taki (BK) işlerin yüzde 10-30'u yüksek düzeyde otomasyona uygun.

Bu ay, BK Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerinin eylüle kadarki üç aylık dönemde, beklenenden yüksek bir artışla işsizliğin yüzde 5'e çıktığını göstermesinin ardından, ülkede bu oran neredeyse 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Hazirandaysa hükümet, 16 ila 24 yaşındaki yaklaşık 1 milyon gencin halihazırda çalışmadığını, öğrenim görmediğini veya eğitim almadığını bildirirken, bu artışta kadınlar başı çekiyor. Hazirandan önceki üç aylık dönemde, "ev genci" diye adlandırılanların sayısı 24 bin arttı; kadınlarda 25 binlik bir artış, erkeklerdeyse bin kişilik bir düşüş gerçekleşti.