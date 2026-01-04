Kapatsanız bile arka planda çalışmaya devam eden uygulamalar şarj tüketiyor

Akıllı telefon kullanıcıları aktif olarak kullanmasalar bile epeyce uygulamayı telefonlarında tutuyor. Araştırmalara göre ortalama bir akıllı telefon kullanıcısının telefonunda 80 adet uygulama bulunuyor. Bunların bir çoğu da oldukça popüler olanlar. Yeni bir araştırmaya göreyse bu popüler uygulamalar kapatılmasına rağmen arkada çalışmaya devam ederek telefonların pil ömrünü kısaltıyor.

Telekomünikasyon şirketi Elevate tarafından yapılan bu araştırma kullanıcıların alışkanlıklarının telefonlarındaki pil sağlığı üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre en kötü pil performansına neden olan uygulama Netflix. Onu TikTok, YouTube, Threads ve Snapchat takip ediyor.

Kullanıcılar ortalama 60 saatini Netflix'in mobil uygulamasında geçiriyor. Sonuçlara göreyse Netflix arkada aylık 13 saat kadar çalışıyor. Yani bataryanın yüzde 1500'ünü harcıyor. Bu enerji tüketimi telefonun şarj döngüsünü dahi bozuyor.

TikTok'un kullanıcıları ise aylık ortalama 33 saatlik kullanım süresine sahip ancak uygulama kapalıyken bile 10 saat boyunca işlem yapıyor. Bu da aylık yüzde 825'lik bir pil tüketimine denk geliyor.

İşler YouTube tarafına geldiğinde ise arka planda ortalama 7 saate ulaşan bir kullanım bizleri karşılıyor.

Threads ise uygulama kullanılmamasına rağmen arka planda 7 saate yakın çalışıyor.