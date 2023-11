Kasım ayı indirimlerine dikkat: Bırakın fırsat kaçsın!

Yayınlanma: 04.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 04.11.2023 - 03:00

Elektronik ticarette (e-ticaret), “mega, efsane, süper, şahane” fırsatların ayı kasım geldi. E- ticarette “11 Kasım Bekârlar Günü (11.11)” ile başlayan bu süreç, “24 Kasım Black Friday (Efsane Cuma)”, “27 Kasım Siber Pazartesi” ve yılbaşı kampanyalarıyla bir alışveriş sezonuna dönüştü.

Türkiye’de e-ticaret sektörü 2022’de gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 801 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Ayrıca e-ticaret işlem sayıları 2020’deki değerinin 2 kat üzerine çıkarak 4.8 milyar adede yükseldi. Geçen yılki e-ticaret hacminin 270 milyar TL’ye yakın kısmı ise son çeyrekte gerçekleşmişti.

10 BİNLERCE SATICI

Bu yıl e-ticaret sektörünün toplam son çeyrek ciro rakamının en az 650 milyar TL olması öngörülüyor. Araştırmalara göre e-ticarette satış hacmi ve işlem sayısı bazında en yüksek pazar payına sahip ürün kategorileri 2022 yılında sırasıyla moda ve aksesuvar, elektronik ve teknoloji, kozmetik ve kişisel bakım, hizmet, turizm ve seyahat olarak gerçekleşti. Bu beş sektör, satış hacmi bakımından e-ticaret sektörünün yüzde 63’ünü ve işlemlerin yüzde 66’sını oluşturuyor.

Yüzde 50’ye varan indirimlerin devreye alınacağı bu özel günlerde hazırlıklı ve bilinçli olmakta fayda var. İndirimlere en pratik ulaşılan mecralar e-ticaret siteleri. Bu mecralarda on binlerce satıcı yer alıyor. Bazen ürün fiyatları kampanyadan önce yükseltilip sonradan yüksek (yüzde 60-70 gibi) indirim varmış gibi gösterilebiliyor. Böyle indirim oyunlarına gelmemek için planladığınız ürünlerin fiyatlarını yakın takibe alın. O ürünün fiyatını farklı sitelerden kontrol edip en uygun olanını not edin. Satın alacağınız cihazların fiyatlarını şimdiden kaydedin. Gerçekten indirim yapılıp yapılmadığını görmüş olursunuz. Markalar ürünün fiyatını birkaç hafta öncesinde şişirerek indirim döneminde ürünün olağan fiyatını yüksek indirimmiş gibi gösterebilirler.

İnternetten alışverişe başlarken herhangi bir veri girmeden veya indirmeden önce web sitelerinin gerçek olup olmadığını kontrol edin. E-ticaret dolandırıcıları bu indirim günlerine özel olarak basit e-ticaret siteleri veya sosyal medya satış hesapları kurup olmayan ürünleri satabilirler.

İHTİYACI LİSTELEYİN

İnternet sitelerinde alışveriş yapmadan önce mutlaka ihtiyaçlarınızı belirleyin, bir liste yapın. Oluşturduğunuz liste için de bütçe belirlemelisiniz. Alışveriş çılgınlığı var diye ihtiyacınız olmayan şeyleri almayın. Ürünün eski versiyonu ya da modeli yeni gibi lanse edebilirler. Ürün hakkında kullanıcı yorumlarını inceleyin. Stoklarla sınırlı ve dakikalar içinde tükenecek cazip fiyatlı ürünü önce davranan alabilecek.

Ayrıca alışverişi ister yurtiçi, ister yurtdışından yapın tüm internet sitelerinde ödemelerinizi sanal kartla yapmaya dikkat edin. Sanal kartın en önemli özelliği ödemek istediğiniz kadar limit tanımlıyorsunuz.

ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ İLE 7 TRİLYON DOLAR

Deloitte Küresel Yapay Zekâ Lideri Costi Perricos “üretken yapay zekâ”nın (generative aI) toplumun etkileşim ve iş yapma biçimini değiştirebileceğini, bunun da yapay zekâ pazarının katlanarak büyümesine neden olacağına dikkat çekti. Perricos, tanımlanan görevlerde insan gibi çok yönlü düşünebilen, öğrenen ve uygulayan yapay zekâ sistemini ifade eden üretken yapay zekânın gelecek 10 yılda küresel GSYİH’yi 7 trilyon dolar artırmasının beklendiğini vurguladı.

‘İLERİ TEKNOLOJİ İÇİN AB İLE İŞBİRLİĞİ ŞART’



Türkiye’nin AB’nin araştırma ve inovasyon programlarına daha fazla katılması ve işbirliklerini geliştirmesi gerekiyor.

Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİSAD ve TESİD işbirliğiyle Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı liderliğinde faaliyet gösteren Dijital Türkiye Platformu’nun hazırladığı “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında ICT Sektöründeki İşbirliğinin Geliştirilmesi” raporuna göre yapay zekâ ve Endüstri 4.0 başta olmak üzere ileri teknoloji alanlarında işbirliklerini genişletmesi ve yeni teknoloji alanlarına yönelik işbirliği fırsatlarını keşfetmesi temel hedefler olmalı. Rapora göre Türkiye’nin AB ve diğer paydaşlar ile etkin iletişim kurabilmek için gerekli olan yabancı dil bilgisi eksikliği ve dijital yetkinliklere ilişkin gelişim alanlarına yeterli yatırım yapılmalı.

‘BİG BANG STARTUP’ 50 GİRİŞİMCİ ARIYOR

İTÜ Çekirdek tarafından her yıl düzenlenen Big Bang Startup Challenge, bu yıl 50 cesur girişimi sahnede buluşturmaya hazırlanıyor. 13-14 Aralık’ta herkese açık şekilde İstanbul’da düzenlenecek etkinliğin bu yılki mottosu “Hayal et, cesaret et, yap” olacak. Etkinliğe kayıt bigbang.itucekirdek.com adresinden yapılıyor. Yarışma son 10 yıldır 4 bin 200’den fazla teknoloji girişimini destekledi.



50 BİN ESKİ CİHAZI GERİ DÖNÜŞTÜRDÜLER



Vodafone Türkiye, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği “Vodafone FLEX”in bir yılı geride bıraktığını duyurdu.

Toplam 10’u aşkın kategoride 1000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken “yeşil gezegen” yaratma hedefiyle 50 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Müşterilerimiz, dilerlerse eski telefonlarını getirip yeni telefonlarını indirimli alabiliyorlar” dedi.

TEKNOSA’DAN 591 MİLYON TL NET KÂR

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa’nın, 2023’ün ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130 büyüyerek 24 milyar 861 milyon TL ciro ve 591 milyon TL net kâra ulaştı. Şirket, e-ticaretteki brüt işlem hacmini de yüzde 211 artırarak 4 milyar 963 milyon TL’ye taşıdı.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, bu yılın üçüncü çeyreğinde dijital kanallarıyla birlikte yeni mağaza yatırımlarında ve mevcut mağazaları dijital konsepte dönüştürme çalışmalarına devam ettiklerini belirterek İzmir, Muğla ve Eskişehir illerinde yeni mağazalar açtıklarını söyledi.

SEKTÖRDEN