Mars'ta insanlar için oksijen fabrikası kurulacak!

Yayınlanma: 16.11.2023 - 16:16

Güncelleme: 16.11.2023 - 16:38

Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden (USTC) araştırmacılar, Mars gibi gezegenlerin uzun vadeli kolonizasyonunu mümkün kılabilecek yeni bir keşif yaptı. Özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka (AI) olan "kimyager"i kullanarak, Kızıl Gezegen'deki buz birikintilerinden serbest oksijen üretmek için kullanılabilecek oksijen evrim reaksiyonu (OER) katalizörlerini hızla prototiplemenin ve sentezlemenin bir yolunu buldular. Yapay zeka sayesinde Mars'ta insan müdahalesine gerek kalmadan yaşanılabilir bir ortam oluşturabilecek.

Uzun zamandır yıldızlar arası seyahat ve başka gezegenlere yerleşme hayali, uzay yolculuğundaki önemli ilerlemeler ve Elon Musk ile SpaceX'in çabaları sayesinde daha önce hiç bu kadar yakın olmamıştı. Ancak, bu hayalin gerçekleşmesini engelleyen önemli engellerden biri, yabancı bir dünyada uzun süreli hayatta kalmayı sağlayacak temel kimyasalların, özellikle oksijenin eksikliği görülüyordu.

Çin Bilimler Akademisi (CAS) USTC'den Profesörler Lou Yi, Jiang Jun ve Shang Weiwei liderliğindeki bir bilim ekibi, Mars meteoritlerinden OER katalizörlerini otomatik olarak sentezleyebilen ve optimize edebilen robotik "AI kimyager" sayesinde bu durum değişecek.

Ekip,AI kimyager'i kullanarak Mars materyalini OER katalizörü ile sentezlediklerini belirtti. Bu çığır açan teknoloji, katalizör optimizasyonu sorununu ele alıyor ve bu alanda gelecekte yapılacak araştırmalar için büyük bir potansiyele sahip.

Ekip, yapay zeka kimyageri aracılığıyla Mars'ın sıcaklığına benzer şekilde -34,6°F (-37°C) sıcaklıkta herhangi bir bozulma olmaksızın sürekli olarak oksijen üretebilen beş tür Mars meteoriti kullanarak bu katalizörü test etti. Testi başarılı ile tamaladıklarını belirten araştırmacılar Mars'ta oksijen fabrikası kurulması konusunda yapay zekanın başarılı olabileceğini açıkladılar.

Ekip, yapay zekâ kimyagerini çeşitli kimyasal sentezler için kullanılabilen çok yönlü bir deneysel platform olarak geliştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Prof. Lou Yi, "Bu çığır açan teknoloji, bizi Mars'ta yaşama hayalimize bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.