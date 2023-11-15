YouTube yapay zeka içeriklerini kontrol altına alacak: İçerik üreticilerden açıklama istedi

Yayınlanma: 15.11.2023 - 14:40

Güncelleme: 15.11.2023 - 14:40

YouTube, platformundaki içerik oluşturucuların videolarında yapay zeka kullanıp kullanmadıklarını açıklamalarını gerektirecek yeni kurallar ve etiketler getirmeye hazırlanıyor.

YouTube Ürün Yönetimi Başkan Yardımcıları Jennifer Flannery O'Connor ve Emily Moxley, değişikliğin "önümüzdeki aylarda" gerçekleşeceğini ve içerik oluşturucuların "gerçekçi olan değiştirilmiş veya sentetik içerik" oluşturmak için yapay zeka araçlarını ne zaman kullandıklarını açıklamalarını gerektireceğini açıkladı.

YouTube'un kullanıma sunmayı planladığı etiketlerden biri de bir videonun açıklamasında yer alıyor. O'Connor ve Moxley, seçimler veya devam eden çatışmalar gibi "hassas konuları" kapsayan içerikler için ek bir etiket oluşturulacağını belirtiyor.

"Sentetik içerik" üreten bir videoda yapay zeka etiketlerini kullanmayan içerik oluşturucular, YouTube İş Ortağı Programından uzaklaştırma, içerik kaldırma ve YouTube'un daha fazla açıklamadığı diğer sonuçlar da dahil olmak üzere çeşitli cezalara tabi olacak.

O'Connor ve Moxley blog yazısında "YZ'nin güçlü yeni hikaye anlatma biçimleri, özellikle videonun değiştirildiğinin veya sentetik olarak oluşturulduğunun farkında değillerse, izleyicileri yanıltma potansiyeline sahip içerik üretmek için de kullanılabilir" dedi.