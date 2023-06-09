Mortal Kombat 1 resmen duyuruldu! İlk oynanış videosu geldi

Yayınlanma: 09.06.2023 - 10:28

Güncelleme: 09.06.2023 - 10:28

Efsane seri Mortal Kombat için yepyeni bir hikaye odaklı oyun yolda. Oyunun bir devam oyunu olması beklenirken, farklı bir hikaye anlatacağı öğrenilmişti. İsminin de Mortal Kombat 12 olacağı sanılıyordu ancak öyle olmadı ve Mortal Kombat 1 olacağı duyuruldu.

OYUN EYLÜL'DE GELİYOR

Oyunun fragmanı ve çıkış tarihinin ardından şimdi de ilk oynanış videosu yayınlandı. Summer Game Fast kapsamında hikayesinden de bahsedilen oyunun bambaşka bir evrende geçeceği ve bildiğimiz karakterlerin farklı hayat hikayelerinin olacağı söylendi.

Mortal Kombat 1'de Sonya Blade, Jax, Kano, Shang Tsung, Liu Kang, Raiden, Scorpion, Kitana, Mileena ve Sub-Zero gibi bilinen ve tanınan karakterler yer alacak.

Oyun NetherRealm tarafından paylaşılan açıklamaya göre yeni dövüş sistemi ve yeni oyun modlarına ev sahipliği yapacak.

Mortal Kombat 1, 19 Eylül 2023'te çıkış yapıyor. Başta PC olmak üzere Xbox Series X, PlayStation 5 ve Nintendo Switch için sunulacak.