Serinin yeni oyunu duyuruldu! Mortal Kombat 1
Artık bir efsane olan Mortal Kombat için yeni bir oyunun yolda olduğu konuşuluyordu. Resmen duyurulan Mortal Kombat 1 hakkında neler biliyoruz?
Mortal Kombat serisinin baştan yaratalacağı devam oyununda geliştirici tarafında yine NetherRealm yer alıyor. Kısa bir süre önce kısa bir video yayınlanmış ve oyunun isminin Mortal Kombat 12 değil, '1' olacağı anlaşılmıştı.
OYUN HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?
Oyun Ateş Tanrısı Liu Kang tarafından yaratılan yeni bir evrende geçecek. İkonik karakterlerin yenilenmiş versiyonlarıyla bizleri karşılamaya hazırlanan efsane yapım, günümüz şartlarına uygun oyun modları ve yeni bir dövüş sistemini de serinin tutkunları için getiriyor.
Aktarıldığı gibi oyun 19 Eylül'de standart sürüm 110 dolardan Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch ve PC oyuncuları için çıkış yapacak.
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