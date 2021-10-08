NASA, SpaceX Crew-5’in astronotlarını duyurdu

08 Ekim 2021 Cuma, 00:00

NASA, SpaceX ile birlikte yürüteceği Crew-5 görevi hakkında bir gelişmeyi duyurdu. Yirmi yılı aşkın bir süredir Uluslararası Uzay İstasyonu, bilim insanlarının barındığı bir uzay üssü konumunda. Bu yapay uyduda araştırmacılar, çeşitli bilimsel çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla uzay ajansları, gelecekteki olası uzay yaşamı hakkında bilgi toplamayı amaç ediniyor. Önümüzdeki yıl yeni bir uzay görev başlayacak; Crew-5 ve şimdi astronotları belli oldu.

NASA, CREW-5 İÇİN İKİ ASTRONOT ATADI

ShiftDelete'in aktardığına göre; ABD uzay ajansı, SpaceX Crew-5 görevine iki astronot atadığını duyurdu. Açıklamada, astronotların Nicole Mann ve Josh Cassada olduğu belirtildi. Mann, komutan olarak görev yapacak iken, Cassada pilot olacak. Söz konusu bu görev, Ticari Mürettebat Programının bir parçası olacak.

NASA, Crew-5 görevinin tarihi hakkında da bir açıklama yaptı. Buna göre, 2022 sonbaharından önce görevin başlamayacağı kesinleşti. Bu arada, Crew-5, SpaceX’in bir Falcon 9 roketi ile uzay istasyonuna fırlatılacak. Ayrıca fırlatma adresi yine Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Kompleksi 39A olacak.

Bununla birlikte NASA, diğer mürettebat üyelerini daha sonraki bir tarihte göreve atayacak. Crew-5 görevinin mürettebatı, uzay istasyonunda uzun süreli bilim faaliyetleri yürüten bir keşif ekibinin parçası olacak.

Astronotlar Mann ve Cassada, Boeing Starliner uzay aracı programında birlikte çalışıyorlardı. Görev, Mann’ın ilk uzay yolculuğu olacak. Aynı şekilde Cassada için de bu, ilk uzay uçuşu. Bununla birlikte, iki askeri pilot da birçok uçakta binlerce saat görev yaptı.