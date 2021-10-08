NASA, SpaceX Crew-5’in astronotlarını duyurdu
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Elon Musk'ın şirketi SpaceX ile işbirliğindeki Crew-5 görevinin astronotlarını atadığını duyurdu.
NASA, SpaceX ile birlikte yürüteceği Crew-5 görevi hakkında bir gelişmeyi duyurdu. Yirmi yılı aşkın bir süredir Uluslararası Uzay İstasyonu, bilim insanlarının barındığı bir uzay üssü konumunda. Bu yapay uyduda araştırmacılar, çeşitli bilimsel çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarla uzay ajansları, gelecekteki olası uzay yaşamı hakkında bilgi toplamayı amaç ediniyor. Önümüzdeki yıl yeni bir uzay görev başlayacak; Crew-5 ve şimdi astronotları belli oldu.
NASA, CREW-5 İÇİN İKİ ASTRONOT ATADI
ShiftDelete'in aktardığına göre; ABD uzay ajansı, SpaceX Crew-5 görevine iki astronot atadığını duyurdu. Açıklamada, astronotların Nicole Mann ve Josh Cassada olduğu belirtildi. Mann, komutan olarak görev yapacak iken, Cassada pilot olacak. Söz konusu bu görev, Ticari Mürettebat Programının bir parçası olacak.
NASA, Crew-5 görevinin tarihi hakkında da bir açıklama yaptı. Buna göre, 2022 sonbaharından önce görevin başlamayacağı kesinleşti. Bu arada, Crew-5, SpaceX’in bir Falcon 9 roketi ile uzay istasyonuna fırlatılacak. Ayrıca fırlatma adresi yine Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi Fırlatma Kompleksi 39A olacak.
Bununla birlikte NASA, diğer mürettebat üyelerini daha sonraki bir tarihte göreve atayacak. Crew-5 görevinin mürettebatı, uzay istasyonunda uzun süreli bilim faaliyetleri yürüten bir keşif ekibinin parçası olacak.
Astronotlar Mann ve Cassada, Boeing Starliner uzay aracı programında birlikte çalışıyorlardı. Görev, Mann’ın ilk uzay yolculuğu olacak. Aynı şekilde Cassada için de bu, ilk uzay uçuşu. Bununla birlikte, iki askeri pilot da birçok uçakta binlerce saat görev yaptı.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye iyi haber
- Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağış uyarısı
- Bülent Ersoy harekete geçti
- Soylu’nun Akrabası Jandarma Tutanağında
- Cumhur İttifakı eriyor
- Dabbetülarz adı Yargıtay'ı harekete geçirdi
- İşsiz celladın mezar taşı
- Kılıçdaroğlu'na saldırı davasında gerginlik
- Soylu'nun akrabasının adı bıçaklı saldırıda
- Şişli'de görünmez kaza: Korkuluk kopunca aşağıya düştü