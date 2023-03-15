NASA'dan ilginç proje: Uzay Kupası tanıtıldı

NASA, uzayda kahve veya benzer bir içeceğin içilmesini kolaylaştıracak yeni "Uzay Kupası" projesini tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 07:15
NASA'dan ilginç proje: Uzay Kupası tanıtıldı
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Uzayda yaşayan astronotlar, pek çok farklı ve tuhaf yemek yeme ve sıvı içme yöntemlerini geçmişte birçok kes göstermişlerdi. Ancak şimdi NASA, kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı fütüristik Uzay Kupası ile daha dünya benzeri bir kahve deneyiminin nasıl yaşanabileceğini çözmüş gibi görünüyor.

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Chip'te yer alan ve NASA'nın bildirdiğine göre, bu Uzay Kupaları, uzayda yerçekiminin etkilerini taklit etmek için akışkan dinamiği kavramlarını kullanan özel olarak tasarlanmış. Gösterim videosu, astronot Nicole Mann'in bir keseden Uzay Kupasına kahve döktüğünü gösteriyor. Daha sonrasında, kupayı ters çevirdiğinde bile sıvının kupadan dökülmediği görülüyor.

Gösterim, NASA'nın Kılcal Akış Deneyinin bir parçası ve ajans, on yıldan uzun bir süredir fütüristik uzay teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknolojinin 2011 yılında alınan patenti, astronot Don Pettit ile matematikçiler Paul Concus ve Robert Finns arasında paylaşılıyor.

 

Ajans, özel olarak tasarlanmış bardağın yerçekimine güvenmek yerine “yüzey gerilimi, ıslanma ve kap geometrisinin birleşik etkilerini kullandığını” ve astronotların sıvıyı kolayca içmesine imkan tanıdığını söylüyor. Astronotların sıvıyı içmek için yapmaları gereken tek şey, ağızlarını Uzay Kupası'nın dar üst kısmına dayamak ve sonrasında içecek, kılcal damar hareketi nedeniyle otomatik olarak ağızlarına çekiliyor.

Yerçekimine karşı kılcal etkinin bazı yaygın örnekleri olarak suyun bir su yüzeyine yerleştirildiğinde kağıt mendil boyunca nasıl yukarı doğru hareket ettiği veya suyun bitkilerde köklerinden yapraklara doğru nasıl ilerlediği gösterilebilir. NASA, bu Kapiler İçecek çalışmalarının mikro yerçekiminde içmeyi kolaylaştıracağını ve ayrıca uzaya gönderilen sıvı torbalarının ağırlığını ve boyutunu azaltacağını umuyor.

Deneyin önemli bir kısmı uzayda içilen su, meyve suyu, çay, kahve, kakao gibi sıvıların içme deneyimini izlemek olsa da, NASA, Uzay Kupası tasarımının dünya üzerinde tıbbi araştırma ve ilaç dağıtımı alanında da potansiyel uygulamaları olabileceğine inanıyor.


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