NASA'dan ilginç proje: Uzay Kupası tanıtıldı

Uzayda yaşayan astronotlar, pek çok farklı ve tuhaf yemek yeme ve sıvı içme yöntemlerini geçmişte birçok kes göstermişlerdi. Ancak şimdi NASA, kısa bir süre önce tanıtımını yaptığı fütüristik Uzay Kupası ile daha dünya benzeri bir kahve deneyiminin nasıl yaşanabileceğini çözmüş gibi görünüyor.

Chip'te yer alan ve NASA'nın bildirdiğine göre, bu Uzay Kupaları, uzayda yerçekiminin etkilerini taklit etmek için akışkan dinamiği kavramlarını kullanan özel olarak tasarlanmış. Gösterim videosu, astronot Nicole Mann'in bir keseden Uzay Kupasına kahve döktüğünü gösteriyor. Daha sonrasında, kupayı ters çevirdiğinde bile sıvının kupadan dökülmediği görülüyor.

Gösterim, NASA'nın Kılcal Akış Deneyinin bir parçası ve ajans, on yıldan uzun bir süredir fütüristik uzay teknolojisi üzerinde çalışıyor. Bu teknolojinin 2011 yılında alınan patenti, astronot Don Pettit ile matematikçiler Paul Concus ve Robert Finns arasında paylaşılıyor.

Classic cappuccino, meet the space cup. ???



This demo shows the Capillary Beverage investigation which studies the process of drinking from specially designed Space Cups that use fluid dynamics to mimic the effect of gravity. https://t.co/xFGFTva2Bw pic.twitter.com/M7TQmIwlrC