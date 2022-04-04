NASA'nın ilk uzay turistlerini ISS’e fırlatacağı tarih belli oldu!

04 Nisan 2022 Pazartesi, 09:45

Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) gidecek olan ilk uzay turistlerinin fırlatılmasına artık günler kaldı. NASA tarafından başlatılan bu turizm misyonu, birtakım sosyal yardım ve ticari faaliyetleri içeriyor.

NASA, ISS TURİSTLERİNİ FIRLATMAYA HAZIRLANIYOR

Shift Delete'in haberine göre, NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu için yapılacak ilk uzay turizmi görevi başlıyor. Uzay ajansı ve Axiom Space ortaklığıyla yapılacak Ax-1 görevi, SpaceX roketi yardımıyla 4 kişilik mürettebatı ISS’e uçuracak.

10 gün sürmesi planlanan Ax-1 görevi, 6 Nisan Çarşamba günü Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde gerçekleşecek. Dört kişilik ekibin Axiom Space ve SpaceX iş birliğiyle gönderilmesi planlanıyor.

Ax-1 ekibini oluşturan isimler arasında Kanadalı hayırsever Mark Pathy, Amerikalı girişimci Larry Connor ve İsrail Hava Kuvvetleri’nde çalışmış eski pilot Eytan Stibbe ve son olarak misyonu yönetecek olan eski NASA astronotu Michael López-Alegría yer alıyor.