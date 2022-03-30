Burdur’da yer alan Salda Gölü’ne NASA bilim üssü kuruyor
ELDE EDİLEN ÖNEMLİ VERİLER NASA'YA AKTARILACAK
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ortaklığıyla yürütülen proje hakkında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Bahar İnce, Salda Gölü’nün dünya yüzeyinde bakteri türlerinin evrimini anlamak için çok önemli ipuçları barındırdığını vurguladı.
İnce, açıklamasına şu şekilde devam etti:
“Mikrobiyolojik açıdan oldukça zengin bir potansiyele sahip Salda Gölü’nde dünyada mikrobiyal evrimde önemli ipuçları barındırdığını düşündüğümüz bakteri familyaları yoğun şekilde yer alıyor. Uluslararası saygınlığa sahip platformlarda patentlenmek üzere Salda Gölü’ndeki mikroorganizmalara ait ilk gen dizileri elde edildi. Tüm bunlar NASA’nın Mars üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalara nitelikli veri bankası sağlayacak.”
Prof. Dr. Bahar İnce, açıklamasının devamında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Salda Gölü havzasında bilim araştırma merkezi kurulması kararı aldığını da duyurdu.
İnce, bu merkezin yakın zamanda faaliyetlerine başlayacağını, merkezde disiplinler arası bilim insanlarının yer alacağını ifade etti.
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