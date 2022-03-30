Burdur’da yer alan Salda Gölü’ne NASA bilim üssü kuruyor

Yakın zamanda NASA tarafından Mars'a olan benzerliğine dikkat çekilen ve araştırmaların merkezi olan Salda Gölü'ne bilim üssü kurulacağı açıklandı.

Ayrıca daha önce başlatılan projenin tamamlandığı, oldukça önemli verilerin elde edildiği ve bu verilerin NASA'ya gönderileceği de söyleniyor.

