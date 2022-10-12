Overwatch 2 için sorunların ardından gelen müjdeli haber

12 Ekim 2022 Çarşamba, 12:05

Geçtiğimiz günlerde resmen duyurulan Overwatch 2, yaşanan sıkıntılar nedeniyle hayal kırıklığına uğrattı. Blizzard, yaşanan sıkıntılar nedeniyle Overwatch 2 oyununda kullanıcılardan özür dilemek için Double Match XP etkinliği düzenleyeceğini açıkladı.

Hackerlar, Overwatch 2 betanın duyurulmasıyla birlikte DDoS saldırısı düzenledi. Siber saldırı ve oyun içi hataları büyük oranda gideren şirket, oyunculara müjde verdi.

OVERWATCH 2 OYUNUNDA DOUBLE MATCH XP ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Shiftdelete.net'in haberine göre Blizzard, 25 Ekim’den birinci sezonun bittiği zamana kadar oyuna giren kullanıcılara Cursed Captain Reaper Legendary ve Health Pack Weapon Charm hediye edecek. Her iki envanter de oyuncular oturum açtıklarında otomatik olarak hesaplarına eklenecek.

Blizzard yaptığı duyuruda, bu hafta yayınlanması planlanan başka bir yama ile başlayarak daha fazla kararlılık güncellemesi dağıtacağını söyledi. Şirket ayrıca, ortaya çıkan sorun ve hatalar için oyunu yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

Firma, forumda bilinen sorunların genel bir listesini tutuyor. Kotaku’ya göre kullanıcılar, Mei gibi oyundaki belirli karakterlerle ilgili sorunlar bildirdi. Blizzard, yetenek kitlerindeki birkaç hatayı gidermek için iki karakteri oyundan tamamen çıkarmak zorunda kaldı.

RTX 4090 sahipleri, ekran kartını maksimum ayarlarda Overwatch 2 ile test etti. Optimizasyon konusunda oldukça iddialı olan Overwatch 2, 500 FPS değerine ulaşmayı başardı.