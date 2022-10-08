Overwatch 2 sunucuları tekrar kullanıma kapatılacak
Overwatch 2 kısa bir süre önce kullanıcıların beğenisine sunuldu ancak sunucularda daha ilk günden sorunlar yaşandı.
Overwatch 2'yi duyurduktan heyecanlandıran Blizzard, oyunu yeni yayımladı. Oyunseverlerin karşısına çıkan oyun daha ilk günden sunucularda yaşanan yoğun talep sebebiyle tat kaçırmaya başladı. Sorunu sunucularını kapatmada bulan Blizzard, düzeltene kadar çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyor.
Yeni yapılan bir açıklamaya göre Türkiye saatine göre saat 14.00 sularında oyunun sunucuları kapatılacak. Oyunun yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kalması öngörülüyor. Perşembe günü iki kez sunucularını kapatan Blizzard'ın son hamlesi oyunu iki gün içindeki üçüncü kapatışı olacak.
OYUNDA HANGİ SORUNLAR DÜZELECEK?
Blizzard bir gönderide oyundaki düzenlemeleri ve bazı büyük sorunları halletmek için güncellemeleri detaylandırdı. Ön sipariş veren oyuncularda yaşanan sorunu düzeltmek için çabalayan Blizzard, yine bazı kullanıcıların oyuna girmesine engel olan probleme sebep olan LC-208 hatasını gidermeyi planlıyor.
Kullanıcıların yaşadıkları sorunlar elbette bunlarla sınırlı değil. Oyunseverler oyuna girmek istediklerinde çok uzun bekleme süreleriyle karşılaşıyor. Blizzard sistemdeki konfigürasyonları güncellediğini ve 'bekleme süresini' önemli ölçüde kısaltacaklarını duyurdu.
Video Haberler
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
- Yardımına AFAD ekipleri yetişti
- Yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
- Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
- Mahsa Amini için sahnede saçlarını kestiler
- Muhtar ve yavru sincabın sevimli dostluğu
- Ordu'nun kot doktoru
- 16 ödül kazanan 11 takım bir araya geldi
- Polis intiharları sürüyor
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
En Çok Okunan Haberler
-
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Erdoğan'a zehir zemberek sözlerle yanıt
- Saray şoförüne 'simit' parası
- 'Mansur Yavaş'ı aday gösterirse...'
- Taciz, cinsel saldırı, eziyet...
- İlk kez rakam paylaşıldı
- AKP-MHP arasında 'FETÖ' gerginliği
- 'Ligden ihraç edilsin'
- Meteoroloji'den 6 ilçe için 'sarı' uyarı
- Asgari ücret ve memur zammı ne olacak?