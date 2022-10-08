Overwatch 2 sunucuları tekrar kullanıma kapatılacak

08 Ekim 2022 Cumartesi, 12:04

Overwatch 2'yi duyurduktan heyecanlandıran Blizzard, oyunu yeni yayımladı. Oyunseverlerin karşısına çıkan oyun daha ilk günden sunucularda yaşanan yoğun talep sebebiyle tat kaçırmaya başladı. Sorunu sunucularını kapatmada bulan Blizzard, düzeltene kadar çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyor.

Yeni yapılan bir açıklamaya göre Türkiye saatine göre saat 14.00 sularında oyunun sunucuları kapatılacak. Oyunun yaklaşık 1 saat boyunca kapalı kalması öngörülüyor. Perşembe günü iki kez sunucularını kapatan Blizzard'ın son hamlesi oyunu iki gün içindeki üçüncü kapatışı olacak.

OYUNDA HANGİ SORUNLAR DÜZELECEK?

Blizzard bir gönderide oyundaki düzenlemeleri ve bazı büyük sorunları halletmek için güncellemeleri detaylandırdı. Ön sipariş veren oyuncularda yaşanan sorunu düzeltmek için çabalayan Blizzard, yine bazı kullanıcıların oyuna girmesine engel olan probleme sebep olan LC-208 hatasını gidermeyi planlıyor.

Kullanıcıların yaşadıkları sorunlar elbette bunlarla sınırlı değil. Oyunseverler oyuna girmek istediklerinde çok uzun bekleme süreleriyle karşılaşıyor. Blizzard sistemdeki konfigürasyonları güncellediğini ve 'bekleme süresini' önemli ölçüde kısaltacaklarını duyurdu.