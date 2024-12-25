Philips Ev Aletleri 2024’te Zirvede: Yenilikçiliğin ve Liderliğin Hikayesi

Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:59

Güncelleme: 27.12.2024 - 19:10

2024 yılında ev teknolojilerindeki liderliğini güçlendiren Philips, kahve makinelerinden robot süpürgelere, ıslak kuru süpürgelerden mutfak aletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilerin hayatını kolaylaştırdı. Modern yaşamın ihtiyaçlarına uygun tasarımları ve üstün performansıyla dikkat çeken Philips Ev Aletleri’nin 2024’teki başarılarını ve 2025’e dair hedeflerini, Versuni Türkiye Genel Müdürü Esin Karadede anlattı.

Bu yıl sizin için nasıl geçti? Hangi önemli projeleri hayata geçirdiniz? 2025 yılına yönelik öngörü ve beklentileriniz nelerdir?

Euromonitor International'ın yayımladığı Türkiye araştırması, Türk tüketicilerin artan yaşam maliyetlerinden duyduğu endişeyi %72 ile; yalnızca tamamen güvendikleri markalardan alışveriş yapma eğilimlerini %58 ile ortaya koyuyor. Biz bu sonuçları, tüketiciler bir ürün tercih ederken inovasyona, katma değere ve performansın ödediği bütçeye değip değmediğine bakıyor şeklinde okuyoruz. Genel olarak giderek bilinçlenen, satın alım yapmadan önce araştıran ve fiyat karşılaştıran bir tüketici profiline hitap ediyoruz. 2025’te de tüketicilerin oldukça seçici ve fiyat- performans odaklı olacağını söyleyebiliriz.

2024’te Türkiye küçük ev aletleri pazarı yılın ilk 10 ayında bir önceki yıla oranla adette %4 büyürken biz Philips olarak pazarın üzerinde büyüyerek yılı %25 pazar payı ile lider olarak kapatıyoruz. Bu başarıyı ürünlerimize ve markamıza yaptığımız yatırımlara ve stratejik portföy yönetimimize borçluyuz. Ürünlerimizde tüketici beklentisini odağımıza alarak teknolojik katma değer yaratmaya odaklanıyoruz, bu sayede sektöre heyecan katmaya devam edebiliyoruz. Özellikle Airfryer ile son 2 senede pazara yeni bir heyecan yaratarak neredeyse sıfırdan bir kategori inşa ettik. Aynı hikayeyi bu sene LatteGo Espresso makinelerimiz ve Aquatrio ıslak kuru süpürgelerimizle farklı kategorilerde yazmaya devam ediyoruz. Bu seneyi de süpürge, ütü, airfryer ve tam otomatik espresso makineleri kategorilerinde pazar lideri olarak kapatıyoruz.

2025 yılında da bizi bu sene ile benzer bir tablonun beklediğini söyleyebiliriz. Sektörün çift haneli büyümelere tekrar 2026 yılında ulaşacağını öngörüyoruz.

2024’ün öne çıkan tüketici trendleri nelerdi? Önümüzdeki bu alanda ne gibi değişimler bekliyorsunuz?

Tüketiciler giderek daha bilinçli hale geliyor; çevre dostu ürünlere ve etik değerlere bağlı markalara yönelimleri dikkat çekici. Ayrıca, sağlıklı yaşam trendleri öne çıkıyor; Türk tüketicilerin %69'u gıdalarda sağlıklı içerikler arıyor. Bununla birlikte, esnek iş-yaşam dengesi talebi, tüketicilerin sadece ürünlerden değil, aynı zamanda markaların sunduğu yaşam tarzından da beklentilerinin değiştiğini gösteriyor.

Bu trendler, stratejilerimizi temel bir değişim anlayışıyla şekillendiriyor. İnsanların evde daha fazla zaman geçirdiği, konfor ve teknolojiye olan ilgilerinin arttığı bir dönemde, “Evleri, Yuvaya Dönüştürüyoruz” vizyonumuz doğrultusunda, tüketici beklentilerini ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerimizin merkezine alıyoruz.

Yeni teknolojiler ve tüketici geri bildirimleri ışığında portföyümüzü sürekli yeniliyoruz. Örneğin, Airfryer gibi ürünlerimizde kullanıcı dostu çözümleri geliştirmeye devam ederken, Aqua Trio gibi teknolojilerle temizlik süreçlerini daha pratik hale getiriyoruz. Stratejik portföy yönetimimiz sayesinde her kategoride tüketici beklentilerini karşılayan, yaşam kalitesini artıran çözümler sunuyor ve sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz. Bu yaklaşımla, yalnızca değişime uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörümüze yön veren bir marka olmayı sürdürüyoruz. 90 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren bir marka olarak pazarı ve tüketici beklentilerini çok iyi analiz ediyor, sahayı yakından takip ediyoruz.

Son 2 senedir tüketicilerin temizlik anlayışında önemli değişimler gözlemliyoruz. Euromonitor International'ın 'Consumer Values and Behaviour in Turkey' araştırmasına göre tüketicilerin hijyen beklentisi giderek artarken, temizliğe ayrılan vaktin ise düşmesi bekleniyor. Bu sebeple temizlik alanındaki ürünlerin yüksek performans göstermesi ve hayatı kolaylaştırması öne çıkan beklentiler arasında. Bu iç görüyü GFK pazar verisiyle de doğrulayabiliyoruz. 2024 yılında en çok büyüyen alt kategorilerden biri %15 ile süpürge kategorisi oldu. Biz de bu kategoride hem ciro hem adette lider markayız. Yıllarca Marathon serisi ile liderliği göğüslerken, değişen tüketici beklentileri ve teknolojiler ile şimdilerde dikey ve ıslak kuru süpürgelerimiz ile pazarı şekillendirmeye devam ediyoruz.

Temizlik anlayışında “Islak & Kuru” teknolojilerinin hızla yükseldiğini ve bu trendin tüketicilerin pratiklik, verimlilik ve çok yönlü çözümler arayışından kaynaklandığını görüyoruz. GfK'nın 2024 raporuna göre, bu kategori globalde %29 oranında büyüyerek en hızlı gelişen segmentlerden biri oldu. Özellikle Batı Avrupa, Asya ve Türkiye gibi pazarlarda bu ürünlere olan talep hızla artıyor.

Türkiye pazarında ise Philips Aqua Trio, bu dönüşümün baş aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Patentli PowerCyclone Aqua teknolojimiz sayesinde, Aqua Trio yalnızca süpürmekle kalmıyor, aynı zamanda zemini silerek tek bir işlemde üstün bir temizlik sunuyor. Bu ürün, özellikle tüketicilerin temizlik süreçlerini daha hızlı ve zahmetsiz bir şekilde tamamlamak istediği günümüzde büyük bir fark yaratıyor.

Versuni olarak, 'Evleri, Yuvaya Dönüştürüyoruz' vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz bu yenilikçi çözümlerle hem Türkiye'de hem de globalde sektördeki liderliğimizi pekiştiriyoruz. “Islak & Kuru” segmentindeki güçlü ürünlerimizle, tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmaya ve temizlik anlayışını yeniden tanımlamaya devam ediyoruz.

Yenilikçi teknolojilerle enerji verimliliğini önceliklendirirken, aynı zamanda daha sağlıklı bir yaşamı destekleyen çözümler sunmaya devam ediyoruz. 2024 yılı, yalnızca ürün odaklı değil, değer odaklı bir büyüme yılı olacak.

Ev aletleri pazarında güçlü bir konumdasınız. Özellikle süpürge kategorisinde önemli bir oyuncu olduğunuzdan bahsettiniz. Pazarda liderlik hedefinize giden yolda izlediğiniz stratejilerden ve ürün portföyünüzün çeşitliliğinden bahsedebilir misiniz?

Philips Ev Aletleri olarak, tüketicilerimizin ihtiyaçlarına yönelik geniş ve yenilikçi bir ürün portföyü sunarak, Türkiye'deki ev aletleri pazarında lider konumumuzu güçlendiriyoruz.

Liderlik hedefimize ulaşmada en önemli stratejilerimizden biri, yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlar ve tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya odaklanmamızdır. Örneğin, “Islak & Kuru” segmentindeki AquaTrio serimiz, hem süpürme hem de silme işlevini tek bir cihazda birleştirerek temizlik deneyimini yeniden tanımlıyor. Bu yenilikçi ürün ile süpürge kategorisini yeni bir evreye yükseltiyoruz. Islak & Kuru temizleme kategorisinde adette %31 pazar payı ile açık ara lider durumundayız.

Hayatı kolaylaştıran çözümlerimizden bir diğeri de Philips 5000 Serisi Buharlı Düzleştirici. Hem kadınlar hem de erkekler için pratik bir kıyafet bakımı sunan bu ürün, 35 saniyede ısınıp, kırışıklıkları hızla gideriyor ve ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi veriyor. Üstelik, seyahat dostu tasarımı ve bakterileri %99,9 oranında yok eden buhar teknolojisiyle, her zaman ve her yerde şık ve hijyenik bir görünüm sağlıyor.

Bugün pazarın cirosal olarak yarısına sahip olduğumuz Airfryer kategorisindeki başarı hikayemiz sürekli yenilediğimiz ve farklı beklentilere göre çeşitlendirdiğimiz portföyümüz sayesinde devam ediyor. Kapsamlı tüketici araştırmalarımız ve kullanıcı yorumlarından elde ettiğimiz içgörülerle ürün portföyümüzü sürekli geliştiriyoruz, yeniliyoruz ve güçlendiriyoruz. Örneğin, kalabalık ailelerin tek seferde tüm öğünü tek bir cihaz ile hazırlayabilmeleri için Airfryer serimize çift hazneli Airfryer’ı da ekledik.

Philips olarak, yenilikçi teknolojilerimiz ve sektöre yön veren çözümlerimizle, sadece pazara uyum sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda tüketici beklentilerini aşarak sektörde değişimi yönlendirmeye devam ediyoruz.

Türkiye'de kahve tüketimi alışkanlıklarında son yıllarda nasıl bir değişim gözlemliyorsunuz? Üçüncü dalga kahvecilerin yükselişi ve kişi başı kahve tüketiminin artması, Philips Ev Aletleri’nin kahve makineleri pazarındaki stratejisini nasıl etkiliyor?

Türkiye’de kahve tüketim alışkanlıkları son yıllarda oldukça dikkat çekici bir değişim gösteriyor. Üçüncü dalga kahvecilerin yükselişiyle birlikte, kişi başı kahve tüketimi artarken, tüketiciler artık evlerinde de profesyonel kahve deneyimi yaşamak istiyorlar. Bu trend, hem kahve makinelerine olan talebi artırıyor hem de sektördeki stratejilerimizi yeniden şekillendirmemizi sağlıyor.

GfK verilerine göre, Türkiye’de tam otomatik espresso makineleri pazarında %75’lik bir pazar payıyla lider konumdayız. Özellikle LatteGo serimiz, bu kategorinin büyümesinde kritik bir rol oynuyor ve evde kolayca kaliteli kahve hazırlama imkanı sunuyor. Aynı zamanda, tüketicilerden gelen geri bildirimlere dayanarak makinelerimize sessiz çalışma özelliği ve soğuk kahve gibi yenilikçi fonksiyonlar ekledik.

Türkiye’nin yıllık kahve tüketimi halen Kuzey Avrupa ülkelerinin altında olsa da, özellikle Türk kahvesi gibi yerel tatların yanı sıra espresso ve filtre kahveye olan ilginin artması, pazarın çeşitlenmesine olanak tanıyor. Bu da bize ürün portföyümüzü genişletmek ve tüketicilere farklı kahve deneyimleri sunmak için yeni fırsatlar yaratıyor. Philips olarak, kahve makinelerimizle hem geleneksel kahve kültürünü hem de modern kahve trendlerini destekleyen çözümler sunmaya devam edeceğiz.

2024 yılı ev elektroniği pazarı için nasıl bir yıl olacak? Philips Ev Aletleri olarak pazardaki beklentileriniz ve hedefleriniz neler?

2025 yılı, ev elektroniği sektörü için inovasyonun ve büyümenin yılı olacak. Tüketicilerin artan beklentileri ve yaşam tarzlarındaki değişim, sektörü yeniden şekillendirirken, Philips Ev Aletleri olarak bu dönüşümün öncüsü olmaya devam edeceğiz.

Özellikle tam otomatik espresso makineleri ve “Islak & Kuru” temizlik kategorilerindeki yenilikçi ürünlerimizle pazardaki konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Tüketicilerimizin evde barista kalitesinde kahve deneyimi yaşamalarını sağlayan LatteGo serimiz gibi ürünlerle, yaşam kalitesine doğrudan katkı sunmaya devam edeceğiz. Islak-kuru temizlik kategorisinde ise AquaTrio gibi üstün performanslı ürünlerimizle hem zaman hem de enerji tasarrufu sağlayan çözümler sunarak sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz.

2025’te sadece ürün bazında değil, aynı zamanda dijital çözümler ve hizmetler alanında da büyümeye odaklanacağız. HomeID gibi yenilikçi platformlarla, kullanıcılarımızın cihazlarını kolayca yönetmelerine olanak tanırken, onlara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunacağız. Hedefimiz, genişleyen ürün portföyümüzle daha fazla haneye ulaşmak ve tüketici beklentilerini aşan çözümlerle sektöre yön vermeye devam etmek.

Bu vizyonla, 2025’in sadece Philips Ev Aletleri için değil, Türkiye ev elektroniği pazarı için de bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. İnovasyon ve kalite odaklı yaklaşımımızla, her haneye dokunarak yaşamları iyileştirmeye devam edeceğiz.