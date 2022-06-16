Prof. Dr. Yaman Akdeniz'den sosyal medya düzenlemesi açıklaması

16 Haziran 2022 Perşembe, 11:17

AKP ve MHP’nin 26 Mayıs’ta sunduğu, basın kartı verilmesi ve iptaline ilişkin düzenlemelerin yanı sıra ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçunun yaratıldığı 40 maddelik Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'ndan geçti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, yasanın ifade ve basın özgürlüğünü hedef aldığını belirterek, AKP'nin sosyal medya yasasını, 2023 seçimleri öncesi 'korku iklimi yaratmak' için silah olarak kullanacağını söyledi.

Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Akdeniz, şu ifadeleri kullandı.

1. Beklendiği gibi "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suç teklifi dahil olmak üzere Basın, İnternet ve Elektronik Haberleşme kanunlarında yapılacak değişiklikleri içeren teklif Adalet Komisyonundan da geçmiş. Mecliste de işi çabuk bitirirler.

2. Kamuoyundan uzun zaman sır gibi saklanan bu geniş kapsamlı teklif çok kısa sürede, çok yüzeysel ve cılız tartışmalar sonucunda kanunlaşacak. Zaten önünüze böyle bir teklif konulduğu zaman süreç belli, Meclisten bir anda geçecek, muhalefet ne dese bir şey değişmeyecek.

3. Yasalaşır yasalaşmaz bu değişiklikler AKP'nin 2023 Seçimleri öncesindeki en önemli silahlarından birine dönüşecek ve yeni değişiklikler "korku iklimini" oluşturacak. Bunu yazdığım için bile soruşturulabilirim artık. Bunu fark etmek için hukukçu olmaya da gerek yok.

4. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu, siyasi nitelikli haber ve içerikleri hedef alacak, "endişe duyan" duyarlı vatandaşların suç duyuruları ile binlerce kişi soruşturulacak, bunlar "kamu barışını bozmaya elverişli" olmasa dahi, aylarca soruşturmalar devam edecek.

5. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yüzlerce kişi yargılanacak. Yargılananlara "bu kadar da olmaz artık" tepkisi gösterenler de yargılanacak. Ara sıra "beraat kararı" çıkınca ve 5 sene sonra belki AYM bir ihlal kararı verdiğinde ise sosyal medyadan sevineceğiz.

6. Arayan, soran çok oluyor, detayları tartışmanın ise bu aşamada fazla bir anlamı yoktur. Ok yaydan çıkmıştır. Hedefte de ifade ve basın özgürlüğü vardır. 8 gündür gözaltında tutulan 16 Kürt gazeteci dün gece tutuklanmıştır. Durum bundan ibarettir. Asla sessiz kalmayacağız.