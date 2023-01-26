Sony, yeni kablosuz kulaklığı Float Run'ı duyurdu

Ses deneyimiyle kablosuz kulaklık modellerini uzun yıllardır birleştiren Sony, Float Run adını verdiği yeni cihazını tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 09:59
Sony, yeni kablosuz kulaklığı Float Run'ı duyurdu
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Sony, yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı. Kulaklık, bir kablo ile birbirine bağlı, bu yapısnıın sebebi ise sporcular için tasarlanmış olması. Yoğun antremanlar yaparken, kablosuz kulaklıkların düşme ihtimali bulunuyor. Pek çok marka bu olayı çözse de yine de kulaklıkların teki düşebiliyor veya kaybolabiliyor. 

KULAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ VE FİYATI 

Sony'nin yeni kulaklığı da bo sorunu çözmek için aslında 'çok da estetik görünmeyen' kulaklığı Float Run geliştirdi. Açık tasarımın benimsendiği model, kulak içi şekilde tasarlanmamış. Kulak içi olarak tasarlanmamasının nedeni olarak da o tarz kulaklıkların, kulanıcının kulağına basınç yapması ve de bu sebeple tıkanıklığa neden olması. 

Bu nedenle kulak dışı yapıda konumlandırılan kulaklık, 33 gram ağırlığında. 

Kulaklıkta aktif gürültü engelleme özelliği yer almıyor ancak 16mm sürücüler sayesinde daha doğal ve geniş ses aralığına ulaşmak mümkün oluyor. 

Kablosuz kulaklık aktif kullanıldığında 10 saatlik kullanım sunuyor. IPX4 sertifikası bulanan cihazın su sıçramalarana karşı dayanaklı olduğu aktarılıyor. 

Şubat ayından itibaren satışta olacak kulaklık 129.99 dolardan satışa çıkacacak. 


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