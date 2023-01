Sony, 2023 yılında çıkacak 23 PlayStation oyunu duyurdu

Yayınlanma: 10.01.2023 - 11:08

Güncelleme: 10.01.2023 - 11:08

PlayStation’ın resmi sitesinde 2023 yılında PlayStation’a çıkacak 23 oyunu açıklandı.

PlayStation sahipleri için 23 oyunda 2023

Marvel’s Spider-Man 2

Çıkış tarihi: 2023

Insomniac Games’in 2018 yılında yayınladığı Marvel’s Spider-Man ve 2020’de yayınladığı Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, oyunculardan büyük bir övgü toplamıştı. Serinin devam oyunu ise 2021 yılında E3 fuarında bir tanıtım videosuyla duyurulmuştu. Oyunun 2023 yılı içerisinde çıkacağı kesinleşti ancak net çıkış tarihi henüz belli değil.

Horizon Call of The Mountain

Çıkış tarihi: 22 Şubat 2023

2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn ve geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Horizon Forbidden West, pek çok oyuncudan olumlu tepkiler almış hatta çok sevilmişti. Geçtiğimiz aylarda da Sony, serinin yeni VR oyunu olan Horizon Call of The Mountain’ı sürpriz bir şekilde duyurmuştu. İşin kötü yanıysa oyunu oynamak için bir PSVR’a sahip olmanız gerekiyor.

Suicide Squad: Kill The Justice League

Çıkış tarihi: 2023 baharı

2016 yılındaki hayal kırıklığı filmin ardından 2021 yılında da benzer bir yapımla Suicide Squad hayranlarını sinirlendiren Warner Bros. çareyi bir Suicide Squad oyunu yapmakta bulmuş ancak oyun arka arkaya defalarca kez ertelenmişti. En son geçtiğimiz yılın başında ertelenen oyunun 2023 yılının baharında çıkacağı açıklanmıştı.

Hogwarts Legacy



Çıkış tarihi: 10 Şubat 2023

2021 yılında duyurulan ve o günden beri büyük bir heyecanla beklenen Hogwarts Legacy, şu anda hem Steam’de hem de PlayStation Store’da en çok beklenen oyunlar arasında birinci sırada yer alıyor.

Resident Evil 4

Çıkış tarihi: 24 Mart

2023 Resident Evil serisinin en sevilen yapımlarından birisi olan Resident Evil 4’ün yeniden yapımı, geçtiğimiz State of Play etkinliğinde duyurulmuştu. Oyun serinin en sevilen karakteri Leon’un üzerinden ilerliyor.

Assassin’s Creed Mirage

Çıkış tarihi: 2023

Orijinal seriden uzak yapısıyla hem çok eleştirilen hem de fazlasıyla sevilen Origins üçlemesinin ardından Ubisoft, geçtiğimiz aylarda Assassin’s Creed Mirage’ı duyurmuş ve bu oyunla orijinal AC köklerine geri döneceğini açıklamıştı.

SEASON: A Letter to The Future

Çıkış tarihi: 31 Ocak 2023

Farklı anlatım dili ve grafikleriyle dikkat çeken SEASON, 2023’ün en çok beklenen oyunlarından birisi olmasa da oynayanların seveceğinden neredeyse eminiz.

STAR WARS Jedi: Survivor

Çıkış tarihi: 17 Mart 2023

İlk oyunuyla büyük yankı uyandıran ve son yılların en iyi Star Wars oyunu olarak görülen Star Wars Jedi: Fallen Order’ın devam oyunu olan Jedi Survivor, hikayeyi kaldığı yerden devam ettiriyor ve İmparatorluk düzeninden kaçmaya çalışan Cal Kestis’in macerasını bizlere sunuyor

Final Fantasy XVI

Çıkış tarihi: 22 Haziran 2023

İlk kez 1987 yılında piyasaya sürülen ve o günden beri bir fenomen olan Final Fantasy serisinin son oyunu olan Final Fantasy XVI, yine satış rekorlarını alt üst etmeye geliyor.

Stellar Blade

Çıkış tarihi: 2023

İlk kez 2019 yılında Project EVE adıyla duyurulan ancak daha sonra ismi Stellar Blade olarak değiştirilen oyun, 2023 yılının en çok beklenen JRPG’lerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor.

Tchia

Çıkış tarihi: 2023

Fizik temelli bir sandbox oyunu olan Tchia, etrafınızdaki tüm nesneleri ve hayvanları kontrol edebileceğiniz yapısı ve gerçek ukulele çalma özelliğiyle şimdiden çok farklı bir oyun olacağını bizlere kanıtladı bile.

Wild Hearts

Çıkış tarihi: 17 Şubat 2023

Monster Hunter World ile Fortnite karışımı yapısıyla dikkat çeken Wild Hearts, boyunuzdan çok daha büyük canavarları Fortnite benzeri yapılar kurarak ve yeteneklerinizi kullanarak avlamanızı isteyen oldukça ilginç bir oyun.

Destiny 2: Lightfall

Çıkış tarihi: 28 Şubat 2023

Destiny 2’nin yeni genişleme paketi olan Lightfall, Soliders of The Shadow Legion ile Guardians’ın arasındaki savaşı bir adım öteye taşıyor.

Firewall Ultra

Çıkış tarihi: 2023

İlk oyunu PS4 VR’a çıkan taktiksel VR FPS shooter oyunu Firewall’ın devam oyunu Firewall Ultra, şimdiye kadar ki en gelişmiş taktiksel VR oyunu olarak rakiplerinden sıyrılıyor.

Dead Space Remake

Çıkış tarihi: 27 Ocak 2023

Bir dönem dünya çapında dikkat çeken uzay korku TPS oyunu Dead Space’in yeniden yapımı olan Dead Space Remake, ilk oyun kadar iddialı bir şekilde geliyor.

Forspoken

Çıkış tarihi: 24 Ocak 2023

Harry Potter ve diğer fantastik evrenlerden esinlenilmiş gibi duran Forspoken, farklı dövüş mekanikleri ve sıradışı düşmanlarıyla 2023’ün en dikkat çeken oyunların birisi olmaya aday.

Street Fighter 6

Çıkış tarihi: 6 Haziran 2023

Dünyanın en sevilen 2 dövüş oyunu serisinden birisi olan Street Fighter’ın yeni oyunu SF6, bu yıl da arcade dövüş tutkunlarını PlayStation başında kombo yapmaya çağırıyor.

Eternights

Çıkış tarihi: 2023

Anime tarzında bir “ilişki aksiyon oyunu” olan Eternights, Persona serisine aşina olanların seveceği oyunlardan birisi. Oyunun 3 temel kuralı var, malzeme topla, bolca savaş ve arada bir sevgilinle buluş.

Horizon Forbidden West: Burning Shores

Çıkış tarihi: 19 Nisan 2023

Horizon Forbidden West’in genişletme paketi olan Burning Shores, Aloy’u gelecekteki Los Angeles’ta çok daha tehlikeli canavarlarla karşı karşıya bırakıyor.

SYNDUALITY

Çıkış tarihi: 2023

Sony’nin en sevdiği oyun türü olan JRPG türünde olan SYNDUALITY, Magus ve yapay zekâ ortağını post apokaliptik bir dünyada robotların ve asit yağmurlarının arasına bırakıyor.

Lords of The Fallen

Çıkış Tarihi: 2023

2014 yapımı Lords of The Fallen'ın devam oyunu olan aynı isimli oyun, oyuncuları karanlık ve fantastik bi evrene davet ediyor.

Pacific Drive

Çıkış tarihi: 2023

ABD’de geçen bu FPS hayatta kalma oyununda yıllardır terk edilmiş olan bir kasabadan aracınızla çıkmaya ve karşınıza çıkan fantastik yaratıklardan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Alone in the Dark

Çıkış tarihi: 2023

1992 yapımı aynı isimli oyunun bir yeniden yapımı olan bu oyun, 2008 yapımı aynı ismi kullanan hayal kırıklığının yerine 90’ların kült korku filmleri temasına geri dönüyor.

Kaynak: Webtekno