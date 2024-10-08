Sporcuların daha hızlı koşmasını sağlayan cihaz geliştirildi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 20:42

Güncelleme: 08.10.2024 - 20:42

İsviçre’deki ETH Zurich Üniversitesinden araştırmacılar, sporcuların rüzgar direncini ortadan kaldırarak daha hızlı koşmalarını sağlayacak yenilikçi bir cihaz geliştirdi. "Airshield" adı verilen bu cihaz, koşucuların hızlarını artırmak amacıyla tasarlanmış özel bir kalkan olarak öne çıkıyor.

Chip'in aktardığına göre Airshield, plastikten yapılmış ve kama şeklinde olan bir yapıya sahip. Bir elektrikli go-kart tarafından koşucunun önünde çekilerek rüzgarı kırıyor ve koşucunun rüzgar direncine maruz kalmadan antrenman yapmasını sağlıyor. Bu sayede sporcular, sınırlarını zorlayarak performanslarını artırabiliyorlar. Araştırmacılar, sporcuların bu cihazla antrenman yaptıktan sonra, kalkan kaldırıldığında da aynı hız seviyesini koruyabileceklerini belirtiyor.

CİHAZDA LiDAR SENSÖRLER BULUNUYOR

Cihaz, arka yönlü LiDAR sensörleriyle donatılmış durumda. Bu sensörler, koşucu ile kalkan arasındaki mesafeyi ölçerek bu veriyi go-kart’a iletiyor. Go-kart, koşucuyu "en iyi nokta" olarak adlandırılan ideal pozisyonda tutmak için hızını otomatik olarak ayarlıyor. Sürücünün tek yapması gereken, go-kart'ı doğru şekilde yönlendirmek.

Airshield ayrıca, koşucuların performansını kaydeden çeşitli kameralarla da donatılmış. Bu görüntüler, antrenman sonrası analiz edilerek sporcuların gelişim alanları belirlenebiliyor. Bu cihaz, araçların daha büyük araçların arkasında sürüklenerek rüzgar direncini azaltmasıyla benzer bir prensipte çalışıyor.

Airshield halen araştırma aşamasında ve düzenli antrenmanlarda ne zaman ya da nasıl kullanılacağı henüz net değil. Ancak, sporcuların hızlarını artırmak için sıra dışı bir yol arayanlar için büyük bir potansiyele sahip olduğu şimdiden görülüyor.