Bilim insanlarını ikiye bölen gizem: Dünyanın en eski dili hangisi? İnsanlığın ilk sözcükleri nelerdi?

SANSKRİTÇE Mİ TAMİLCE Mİ?

Sanskritçe, en eski yazılı kayıtlara sahip dillerden biri olarak kabul edilir. Hindistan'ın eski dini metinleri olan Vedalar, M.Ö. 1500-1200 yılları arasında yazılmıştır ve Sanskritçe'nin en eski örneklerini sunar. Pennsylvania Üniversitesi'nde Güney Asya çalışmaları profesörü olan Deven Patel, Sanskritçe'nin bu kadar eski bir dil olmasına rağmen, hala edebiyat ürettiğini ve insanlar tarafından konuşulduğunu belirtiliyor.

Ancak, Sanskritçe'nin en eski dil olup olmadığı konusunda tartışmalar sürmektedir. Güney Hindistan'da konuşulan ve Dravidya dil ailesine ait olan Tamilce, en az 2,000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tolkāppiyam adlı Tamil edebiyatı, Tamilce'nin en eski örneklerinden biridir, ancak bu metinlerin kesin yaşı 7,000 ila 2,800 yıl arasında tartışılmaktadır.