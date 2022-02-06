Suudi Dijital Akademisi, yetenekli gençlerin geliştirilmesi amacıyla Huawei ile anlaşma imzaladı

06 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Çin'in teknoloji devi Huawei'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan en büyük denizaşırı mağazasının açılış gününde dışarıdan görünümü, 2 Şubat 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Suudi Basın Ajansı Perşembe günü, Suudi Dijital Akademisi'nin, Çin'in telekom devi Huawei ile ülkenin teknoloji konusunda yetenekli gençlerinin geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzaladığını bildirdi.

Suudi Dijital Akademisi CEO'su Mohammed Al-Suhaim ve Suudi Arabistan'daki Huawei Teknoloji Yatırım CEO Yardımcısı Steven Liu tarafından uluslararası teknoloji konferansı LEAP sırasında imzalanan anlaşma, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunu gerçekleştirmek için ülkenin dijital dönüşümünü ilerletmeyi amaçlıyor.

Huawei'nin Suudia Arabistan'ın başkenti Riyad'daki en büyük denizaşırı mağazasının açılış gününde Suudi çocuklar akıllı ürünleri deniyor, 2 Şubat 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Anlaşma uyarınca, iki taraf Huawei Bilgi Teknolojisi ve İletişim Akademisi üzerinden çeşitli projelerin başlatılmasında işbirliği yapacak.

Bilgi teknolojisi ve iletişimle ilgili Huawei tarafından akredite edilmiş sertifika programı aracılığıyla yaklaşık 8.000 Suudi yeteneğin geliştirilmesi hedefleniyor.

Huawei'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki en büyük denizaşırı mağazasını açılış gününde ziyaret eden Suudi bir çocuk, 2 Şubat 2022. (Fotoğraf: Wang Haizhou/Xinhua)

Taraflar, Ortadoğu'da bilgi teknolojisi ve iletişimi geliştirmek amacıyla Suudi İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın koordinasyonuyla 2021 yılında düzenlenen yıllık Huawei yarışmasını da önümüzdeki yıllarda organize etmek için ortak çaba gösterecekler.

Bilgi alışverişi amacıyla başka etkinlikler de yapılacak ve Huawei akademinin eğitim programı aracılığıyla 100 Suudi eğitmene akredite sertifikalar verecek.