Tahmin: Yapay zeka sekste insanların yerini alacak!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 13:27

Güncelleme: 26.07.2023 - 13:27

Gawdat'a göre Apple Vision Pro ve Quest 3 gibi ekipmanlar, cinsel ilişkinin simüle edilmesinde yardımcı olacak.

Yapay zeka odaklı teknolojiler, son dönemlerde hayatımızın her alanına girdi. Öyle ki bugün metin yazdırmak ve bilgi taramak için ChatGPT benzeri araçlar kullanılıyor. Ayrıca, özgün resimler oluşturmaya yarayan yapay zeka odaklı teknolojiler de oldukça yaygın. Öte yandan, bazı yenilikler üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Son günlerde ses odaklı yapay zeka araçları ile sanal müşteri temsilcileri gündemde kendilerine yer buluyorlar.

YAPAY ZEKA İLİŞKİLERİ DE DEĞİŞTİRECEK

Webtekno'nun aktırdığı ve gelen son haberler, tüm bunların bir başlangıç olabileceğini gözler önüne seriyor. Çünkü geçmişte Google'ın Ar-Ge bölümünde çalışan üst düzey yöneticilerden Mo Gawdat tarafından yapılan açıklamaya göre yapay zeka, "aşk ve ilişkilerin yeniden tasarlanmasına" yol açacak. Hatta Gawdat'a göre yapay zeka ile çalışan seks robotları, ilerleyen dönemlerde hayatımızın bir gerçeği olacak.

YouTube'daki "Impact Theory" yayınına katılan Mo Gawdat'a göre yapay zeka, cinsel ilişkilerin simüle edilmesini de sağlayacak. Yani gerçek hayatta cinsel ilişki yaşadığınız düşüncesine kapılacaksınız. Eski Google yöneticisine göre Apple Vision Pro veya Quest 3 gibi artırılmış gerçeklik ekipmanları, cinsel ilişkinin simüle edilmesinde aktif olarak kullanılacak.

Hissiyat ne olacak?

Mo Gawdat, pek çok kişinin önemseyeceği hissiyat konusunu reddetti. "Bu gerçekten önemli mi?" diye bir çıkış yapan Gawdat, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: Morgan Freeman olduğuna ikna olduysanız, ekranda sizinle konuşan Morgan Freeman'ın aslında Morgan Freeman mı yoksa yapay zeka tarafından üretilmiş bir avatar mı olduğu gerçekten önemli mi?