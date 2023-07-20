Google'dan gazeteciler için 'Genesis' adlı yapay zeka aracı yolda
Google, yapay zeka odağında çalışmalarını sürdürürken 'Genesis' kod adına sahip bir yapay zeka aracı geliştirdiği ortaya çıktı.
Google'ın gazetecilerin haber yazma süreçlerini daha pratik hale getirmek amacıyla yapay zeka destekli yeni bir araç üzerinde çalışıyor. Genesis kod adıyla ortaya çıkan yeni araç, Google'ın yapay zeka çalışmalarına hız verdiğinin bir diğer kanıtı oluyor.
GOOGLE GAZETECİLERİ ODAĞINA ALAN YENİ BİR ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
The Verge'de yer alan habere göre sistem ortaya çıktığı kadarıyla gazetecilerin belirli veya sabit verilerden haber yazabilmesi için süreci hızlandırıyor. Sistem hakkında açıklama yapan bir sözcü, gazetecilere yardımcı olmak için Google'ın çalıştığını ve yapay zeka destekli araçları sağlamak için sürecin hızla ilerlediğini aktardı.
Google'ın amacı Gmail ve Google Docs'ta insanlara yardımcı olan araçları sunmaları gibi gazetecilerin de haber yazma süreçlerini kolaylaştırmak.
Bildiğiniz üzere ChatGPT ve benzeri gelişmiş yapay zeka araçları kullanılarak oluşturulan yerli ve yabancı pek çok haber var. Ancak süreç halen çok iyi işlemiyor ve alay konusu olacak hatalar yapılıyor.
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