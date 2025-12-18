Tarih öncesi dönemlerde yaşamış bazı arı türlerinin kemik kalıntılarına yuva yaptığı belirlendi

Bilim insanları, binlerce yıl önce yaşamış bazı arı türlerinin baykuşların mağaralara taşıdığı ve zamanla fosilleşen memeli kemik kalıntılarını yuva olarak kullandığını keşfetti.

Araştırmacılar, Dominik Cumhuriyeti'nin güneyindeki Cueva de Mono adlı kireç taşı mağarasında gün yüzüne çıkarılan fosilleşmiş kemik kalıntıları üzerinde incelemeler yürüttü.

Bulgular, söz konusu mağaranın binlerce yıl önce dev peçeli baykuşlar tarafından yavrularını beslemek amacıyla kullanıldığını ve bu süreçte mağara tabanında çok sayıda kemik biriktiğini gösterdi.

Bilim insanları, binlerce yıl öncesine tarihlenen kemik kalıntıları arasında, kemirgen kafataslarının diş yuvalarında ve memelilere ait çene, omur ve kemik kanallarında olağandışı tortular tespit etti.

Yapılan incelemelerde söz konusu tortuların, tarih öncesi dönemlerde yaşamış ve toprak altına yuva yapan yer arılarının yuva ile yumurtlama alanlarına işaret ettiği belirlendi.

Araştırmacılar, keşfin, arıların fosilleşmiş kemik kalıntılarını yuva olarak kullanmasının ilk örneği olduğunu vurguladı.

Çalışmanın başyazarı paleontolog Lazaro Vinola-Lopez, kemik kalıntılarının arılar için elverişli bir ortam sunduğunu belirterek, "Dişleri dökülmüş ve çürümeye başlamış fosiller, arı yuvaları için ideal ve korunaklı alanlar oluşturmuş." ifadesini kullandı.

Kemik kalıntıları arasında bulunan arı yuvalarının yaklaşık 20 bin yıl öncesine ait olduğunu aktaran Vinola-Lopez, keşfin, arıların geçmişte çevresel koşullara nasıl uyum sağladığını anlamaya katkı sunacağını kaydetti.

Araştırmanın detaylarına Royal Society Open Science dergisinde yer verildi.