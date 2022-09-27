Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken uygulamalar

Akıllı telefonların uygulama mağazalarında yer alan bazı uygulamalar kullanıcıların bilgilerini çalabiliyor ya da telefonları bozabiliyor.

cumhuriyet.com.tr
27 Eylül 2022 Salı, 14:18
Telefonunuzdan hemen silmeniz gereken uygulamalar
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Yapılan araştırmalar telefonlara yüklenen ve tehlikeli olduğunun farkında olunmayan uygulamalar yüzünden milyonlarca kişinin mağdur olduğunu ortaya koyuyor. Haliyle yapılan araştırmalara kulak vermek ve tehlikeli olduğu söylenen uygulamaları ya telefona indirmemek gerekiyor ya da hemen silmek gerekiyor.

Uygulamala mağazalarından hemen silinmesi gereken uygulamalar

App Store tarafında bu tehlikeli uygulamalar dışında bir de kritik bir açık var. iPhone ve iPad kullanıcıları Adware(Reklam dolandırıcılığı/Reklam yazılımı) içerikli uygulamalar ile tehlike altında ve bu sebeple telefonların bataryaları kısa sürede azalıyor. Bleeping Computer tarafından yayımlanan rapora göre App Store'da güvenlik kontrollerinden kaçmayı başaran bazı uygulamalar mevcut. Haliyle bu uygulamalar kullanıcılara sadece reklam göstererek kar elde ediyor. 

Popüler uygulamalara taklit eden bu uygulamalar, Scylla adıyla tanımlanıyor ve reklam dolandırıcılığı yapıyor. 2019'dan beri Apple'ın uğraştığı bu tip reklamlara halen bir çözüm bulunmuş değil.

Öte yandan Play Store tarafında onlarca tehlikeli ve sahte uygulama var. iOS tarafında olduğu gibi Android tarafta da görülen bu benzer tipteki açık, 85 farklı uygulamayı kapsıyor. Bu uygulamaların 75'i Android 10'u ise iOS tarafında yer alıyor. 

Söz konusu uygulamalar arasında en sık karşılaşılanlar şu şekilde sıralanıyor:

  1. Loot the Castle
  2. Run Bridge
  3. Shinning Gun
  4. Racing Legend 3D
  5. Rope Runner
  6. Wood Sculptor
  7. Fire-Wall
  8. Ninja Critical Hit
  9. Tony Runs

  10. Super Hero-Save the world!

  11. Spot 10 Differences

  12. Find 5 Differences

  13. Dinosaur Legend

  14. One Line Drawing

  15. Shoot Master

  16. Talent Trap 


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