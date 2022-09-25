Türkiye'de üretilen telefonlar hangi ülkelere ihraç ediliyor?

25 Eylül 2022 Pazar, 15:20

Samsung, Xiaomi, Oppo, TCL, Tecno Mobile ve Omix gibi dünyaca ünlü akıllı telefon markaları Türkiye’ye akıllı telefon fabrikası kurdu. General Mobile, Casper, Reeder gibi yerli firmaların da Türkiye’de üretim tesisi bulunuyor. Türkiye’de üretilen telefonlar genellikle iç pazarda kullanılsa da Türkiye’den dünyaya ihracatı da yapılıyor.

Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre 2021 yılında 6 milyon 904 bin 640 adet telefon üretildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2020’nin Ocak-Temmuz dönemini kapsayan 7 aylık takvimde 9,4 milyon dolar değerinde 62 bin 653 akıllı telefon ihracatı gerçekleşti.

28 farklı ülkeye akıllı telefon ihracatı yapıldı

Ocak-Temmuz 2022 döneminde 28 farklı ülkeye akıllı telefon ihracatı yapıldı. En çok ihracat ise 14 bin 756 adet ile Hollanda’ya yapıldı. Hollanda, toplam ihracatın yüzde 53’ünü oluşturdu.

Türkiye'de akıllı telefonların yanı sıra akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayar üretimi de yapılıyor. Akıllı saat ihracatını ayrı başlık altında hesaplayan TÜİK, tablet ve dizüstü bilgisayarlar ihracatını ise aynı başlık altında toplanıyor. 2021’de yaklaşık 23 milyon dolarlık tablet ve dizüstü bilgisayar ihracatı yapılırken yaklaşık 65 milyon dolarlık akıllı saat ihracatı yapıldı. 2022’nin ilk 7 ayında dizüstü ve tablet bilgisayar ihracatı 13 milyon dolar, akıllı saat ihracatı ise 59 milyon dolar olarak belirlendi.

Türkiye'de üretilen telefonlar en çok hangi ülkelere ihraç ediliyor?

Ocak-Temmuz 2022 verilerine göre Hollanda'ya, 14 bin 756 adet, Çin'e 11 bin 930 adet, Lübnan'a 9 bin 800 adet, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8 bin 702 adet, KKTC'ye 4 bin 247 adet, Hong Kong'a 3 bin 790 adet, Macaristan 2 bin 719 adet, Fildişi Sahili 2 bin 053 adet, Yunanistan bin 990 adet ve Kosova 985 adet.





Kaynak: Donanımhaber