Türk denizlerinin röntgenini çekecek büyük deney başladı

Türkiye'yi çevreleyen denizlerin sıcaklık, kirlilik ve oksijen durumunu tespit için 28 kıyı ilinde ODTÜ öğrencileri ve mezunlar ile yakınlarının katılımıyla ülkedeki en büyük çevre deneyini başlattı.

AA
Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:08
Türk denizlerinin röntgenini çekecek büyük deney başladı
Abone Ol google-news

ODTÜ, Türkiye'yi çevreleyen denizlerin sıcaklık, kirlilik ve oksijen durumunu tespit için 28 kıyı ilinde öğrenci ve mezunlar ile yakınlarının katılımıyla ülkedeki en büyük çevre deneyini başlattı. Katılımcıların özel üretilmiş cihazlarla denizlerden toplayacağı örneklerden elde edilecek sonuçlar, bilimsel bir makaleyle Türkiye'nin denizlerinin durumuna ışık tutacak

Ülkede yürütülecek en kapsamlı "vatandaş bilimi" projesi niteliğindeki "Denizlerimizin Genç Kaşifleri" ile öğrenciler ve yakınları, bayram tatili için bulundukları kıyı illerinde özel üretilmiş cihazlarla denizlerden örnekler toplamaya başladı.

Gönüllülerle yürütülen deneyle gemiyle aylar sürecek seyrüsefere gerek kalmayacak, 250 bin litre yakıt tasarrufu sağlanacak ve 650 ton karbondioksite karşılık gelen karbon ayak izinin de önüne geçilmiş olacak.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, üniversite olarak bilim, teknoloji, topluma hizmet ve eğitimdeki başarılarla ülkeye ve dünyaya katkı sağlamak üzere çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ve ülkenin deniz kenarındaki illerinde, öğrencilerimiz, mezunlarımız ve vatandaşlarımızın katılacağı deneyimizin sonuçlarını 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplumumuzla paylaşacağız." dedi.

TÜM GÖNÜLLÜLERİN İMZASIYLA BİLİMSEL BİR MAKALE YAZILACAK

ODTÜ Rektör Danışmanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Eren Kalay ise ODTÜ Bilim İletişimi Ofisi öncülüğünde, Deniz Bilimleri Enstitüsü (DBE) ile Tasarım Fabrikası destekleriyle "Denizlerimizin Genç Kaşifleri" projesinin ülkenin kıyı illerinde dün itibarıyla başlatıldığını duyurdu.

Proje kapsamında, ODTÜ öğrencileri, mezunları ile ailelerinden oluşan katılımcıların denize kıyı olan 28 ilde ölçümler yapmaya başladığını vurgulayan Kalay, "Ortam sıcaklığı, basınç, nemlilik, deniz suyu sıcaklığı ile deniz suyunun pH değeri, elektriksel iletkenliği, çözünmüş oksijen oranı ve bulanıklığı; 3 gün boyunca bayram tatili ile eş zamanlı olarak ölçülecek." dedi.

Ölçümler için ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Tasarım Fabrikası tarafından özel bir cihaz geliştirildiğini belirten Kalay, şu bilgileri verdi:

"Bu cihazlarla toplanan veriler, ODTÜ Bilim İletişimi Ofisince veri tabanında koordinatlarıyla toplanacak ve araştırmacılar tarafından işlenerek nihai sonuçlar, 7'den 77'ye tüm gönüllü katılımcıların imzasıyla bilimsel bir makale olarak yayımlanacak. Makalede, ilkokul öğrencisi ile emekliliğini yaşayan bir vatandaşımızın adları bu proje sayesinde yan yana yazılabilecek."

AYLARCA SÜRECEK DENEY ÜÇ GÜNDE TAMAMLANACAK

Projenin ekonomik olarak da büyük bir getirisinin de olduğunu vurgulayan Kalay, şunları söyledi:

"Deniz Bilimleri Enstitüsünün kendi olanaklarıyla bu projeyi gerçekleştirmesi için Bilim-2 isimli araştırma gemisiyle tüm deniz kıyılarını dolaşması; bunun için de yaklaşık 250 bin litre yakıt tüketmesi, milyonlarca liralık bir bütçe gerekecekti. Üstelik bu çalışma, 650 ton karbondioksite karşılık gelen karbon ayak izi bırakacaktı."

Söz konusu araştırmanın gemiyle yapılması halinde aylar süreceğine dikkati çeken Kalay, şöyle konuştu:

"Bunun yerine, bayram tatili vesilesiyle memleketlerinde olacak öğrencilerimiz, kıyı illerinde yaşayan mezunlarımız, aileleri ve yakınlarıyla birlikte gerekli verileri hep birlikte toplayacağız. Bu çapta bir deney Türkiye'de ilk; dünyada da ilk olmasını bekliyoruz."

Prof. Dr. Kalay, profesyonel olarak deniz bilimleriyle uğraşmayan kişilerin dahil olması sayesinde hem daha çevreci ve çok daha düşük bütçeli hem de geniş katılımlı bir projenin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.


İlgili Haberler

Shakespeare eleştirisi okuyan mühendis ODTÜ hocası

Shakespeare eleştirisi okuyan mühendis ODTÜ hocası
ODTÜ yemekhane ücretlerine yeni zam

ODTÜ yemekhane ücretlerine yeni zam
ODTÜ Rektörlüğü'nden yeni 'karar': Öğrencilerin oturması yasaklandı

ODTÜ Rektörlüğü'nden yeni 'karar': Öğrencilerin oturması yasaklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor itirafı: 'Ayrılmak zordu ama...'

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor itirafı: 'Ayrılmak zordu ama...'
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu

Elazığ depremi Bingöl'ü vurdu: Su kanalında kayma ve yarıklara neden oldu
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Kova burcu yorumu
NASA, Voyager 1'den gelen sinyalleri 5 ay sonra çözdü

NASA, Voyager 1'den gelen sinyalleri 5 ay sonra çözdü
Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Nisan 2024 Perşembe Yay burcu yorumu
Ufak bir dalgınlık canınıza mal olabilir: Dameisha Sahili

Ufak bir dalgınlık canınıza mal olabilir: Dameisha Sahili
Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak

Şimşek duyurdu! Dünya Bankası Türkiye’ye 18 milyar dolarlık finansman sağlayacak