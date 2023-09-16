ODTÜ yemekhane ücretlerine yeni zam
ODTÜ yemekhanesinde personel ve öğrenci ücretlerine zam yapıldı. Öğrenciler için yemekhane ücretlerine yalnızca 2023 yılında yüzde 150 zam geldi.
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