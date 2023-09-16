ODTÜ yemekhane ücretlerine yeni zam

ODTÜ yemekhanesinde personel ve öğrenci ücretlerine zam yapıldı. Öğrenciler için yemekhane ücretlerine yalnızca 2023 yılında yüzde 150 zam geldi.

Yayınlanma: 16.09.2023 - 09:27
ODTÜ yemekhane ücretlerine yeni zam
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ODTÜ Yemekhane zam

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