Türkiye'de satılan en pahalı telefon iPhone 14 Pro Max oldu!

Apple'ın en yeni akıllı telefon modeli olan iPhone 14 serisinin en gelişmiş üyesi Pro Max'in 1 TB versiyonu Türkiye'de satılan en pahalı telefon olmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
08 Eylül 2022 Perşembe, 10:41
Türkiye'de satılan en pahalı telefon iPhone 14 Pro Max oldu!
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Apple'ın yeni canavarı iPhone 14 Pro Max, 1 TB dahili depolama alanına sahip versiyonuyla Türkiye'de satılan en pahalı akıllı telefon modeli. Türkiye tarafında akıllı telefon fiyatlarının çok yüksek rakamlara ulaştığı göz önüne alındığında, iPhone 14 Pro Max 1TB depolama alanına sahip olmak için 57.199 TL'yi gözden çıkartmak gerekiyor.

Apple'dan önce Huawei'in katlanabilir yapıdaki telefonu bu unvana sahipti

Türkiye'de satılan en pahalı telefonlara baktığımızda ilk olarak karşımıza Huawei Mate Xs 2 çıkıyor. 512 GB depolama alanına sahip olan cihazın ülkemizdeki satış fiyatı 50 bin TL civarındaydı. Yeni tanıtılan iPhone 14 Pro Max ise bu tarz katlanabilir yapıda olmayan 'standart' telefonlardan biri olmasına rağmen en pahalı telefon oldu.

Yine ülkemizde satılan en pahalı üçüncü telefon Samsung Galaxy Z Fold 4. Katlanabilir yapıda olan bu cihazın satış fiyatına baktığımızda karşımıza 45 bin TL çıkıyor. 


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