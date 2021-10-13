Tuz Gölü'nden 12 bin yıllık kalıntı çıktı
Bilim insanları, ABD'nin Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü'nden çıkarılan tütün kalıntısının 12 bin yıllık olduğunu açıkladı.
ABD'nin Utah eyaletinde arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sırasında insanlık tarihinin bilinen en eski tütün kalıntısı ortaya çıkarıldı.
Kuzey Amerika yerlilerinin yaşam alanı olduğu düşünülen bölgede gün yüzüne çıkarılan tütünün 12 bin 300 yıllık olduğu belirlendi.
Bugüne kadar keşfedilen en eski tütünün 3 bin 300 yıl öncesine dayandığını belirten uzmanlar, yeni keşfin insanlık tarihi için bir milat olduğunu vurguladı.
NİCOTİANA ATTENUATA
Nature Human Behaviour adlı akademik dergide yayımlanan araştırmada, uzmanlar dört adet yakılmış yabani tütün tohumunu incelediklerini belirtirken kazı alanından çıkartılan tütünün bugün halen bölgede yetişmekte olan 'Nicotiana Attenuata' isimli bitki olduğunu açıkladı.
"13 BİN YILDAN FAZLA BİR SÜRE ÖNCE..."
Araştırmayı yürüten arkeolojist Daron Duke, avcı-toplayıcı toplumların kültürleri hakkında çok az bir bilgiye sahip olduklarından bahsederken, bu türdeki yabani tütün bitkisinin bugüne kadar bölgedeki yerli halk tarafından ehlileştirilmeden kullanıldığını söyledi.
Duke, "Kuzey Amerika'nın iç bölgelerinde konumlanan yerlilerin 13 bin yıldan daha fazla süre önce bu tütünü ekolojik bilgi tabanlarına eklediklerini düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.
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