Twitter, 2012'de geri çektiği özelliğini yeniden getirdi!

04 Kasım 2021 Perşembe, 11:17

Instagram, bugünden itibaren Twitter Kart önizlemeleri için desteğini geri getirdi. Artık kullanıcılar Twitter’da bir Instagram bağlantısı paylaştığında, tweette gönderinin bir önizlemesini görebilecek.

Instagram, 2012’de Twitter Kart desteğini kaldırmak için tartışmalı bir karar vermişti.

Bu değişiklikten önce, kullanıcılar Twitter’da bir Instagram bağlantısı paylaştıklarında, tweet yalnızca Instagram bağlantısının URL’sini gösteriyordu.

Şirketin kurucusu, Kevin Systorm, bunun nedeninin Instagram’ın içeriğini kontrol altına almak istediğini ve platform içindeki fotoğrafların yalnızca Instagram’da görüntülenmesi gerektiğini savunmuştu.

-HaberGlobal



