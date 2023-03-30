Twitter araçlarının yeni fiyatları belli oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, bazı köklü değişikliklere gitmişti. Son değişiklik ile birlikte artık Twitter’da üçüncü parti uygulamaları ücretli olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:05
Twitter araçlarının yeni fiyatları belli oldu
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Twitter geçen sene Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından birden fazla değişikliğe gidilerek birçok insan işten kovuldu.

Geçen günlerde de ücretli mavi tik uygulaması Twitter tarafından devreye sokulmuştu. Şimdi ise yeni bir ücretli tarife geliyor.  

Twitter’da Tweetdeck benzeri bazı üçüncü parti araçlar bulunuyor. Bu araçlar sayesinde kullanıcılar gönderilerini planlayabiliyor veya daha fazla tweet atabiliyorlar.

Elon Musk bu uygulamaları engelleyeceğini açıklamıştı. Bu uygulamalar yerine Twitter’ın kendisi bu özellikleri ücretli bir şekilde kullanıcılara sunacaktı.

ÜCRET VE ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Şimdi ise bu uygulamaların ücretleri ve özellikleri belli oldu. Twitter’ın aylık 1500 tweet gönderimine olanak sağlayan temel paket ücretsiz olarak verilecek.

Ancak aylık 50 bin tweet atma ve 10 bin okuma paketi ise 100 dolardan satışa sunulacak.  

Twitter aldığı bu karar ile birlikte tekrardan eski kazancına ulaşmayı hedefliyor. Çünkü platform Elon Musk satın aldığından beri yarı yarıya değer kaybetti.


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