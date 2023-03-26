Elon Musk Twitter çalışanlarına hisse teklif etti

Yayınlanma: 26 Mart 2023 - 17:21

Güncelleme: 26 Mart 2023 - 17:25

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter son zamanlarda oldukça sık gündeme geliyor. Twitter'ı geçen sene satın alan Elon Musk, aldığı günden bu yana şirketin zarar ettiğini ve bunu düzeltmeye çalıştığını belirtiyor.

Birçok çabasına rağmen Elon Musk bu durumu değiştirememiş gibi duruyor. Elon Musk geçtiğimiz aralık ayında yaptığı açıklamada platformun 2023 yılında "neredeyse ankit akışı açığına" ulaşacağını açıklamıştı. Elon Musk platformu satın aldıktan sonra en çok gelir sağlayan reklam verenlerin, harcamaları azalttığını da belirtmişti. Bundan dolayı da Musk, Twitter'ın reklam gelirinde ciddi düşüşler yaşandığını söylemişti.

Reuters'ın haberine göre Musk, twitter çalışanlarına 20 milyar dolara yakın hisse senedi teklif etti. Musk tarafından çalışanlara e-posta ile yapılan bu teklif aynı zamanda şirketin ciddi bir değer düşüşü yaşadığını da gösteriyor.

Çünkü Elon Musk tarafından Twitter 44 milyar dolara satın alınmıştı. Bu duruma bakıldığında teklif edilen miktarın yarısından daha az olduğu görülüyor. Elon Musk veya Twitter tarafından konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.