Twitter, 'emoji ile tepki verme' özelliğini ikinci defa kaldırdı

06 Kasım 2021 Cumartesi, 14:54

Sosyal medya uygulaması Twitter, daha öncesinde test edilen ve kaldırılan özelliğini Türkiye'de tekrar kullanıma sunmuştu. Bu özellik ile tweetleri sadece beğenmek yerine çeşitli tepkiler verilebiliyordu. Bu tepkiler arasında gülme, düşünme, alkış ve üzgün gibi emojiler yer alıyordu.

Twitter bu özelliği daha önce tepki çekmesi nedeniyle kaldırmıştı. Bugün ise Twitter'ın bir kez daha bu özelliği kaldırdığı görüldü. Henüz sosyal medya paltformundan bir açıklama yapılmadı.