Twitter’ın en fazla takipçiye sahip hesabı Elon Musk oldu

O günden beri Twitter’da ciddi bir değer düşüşü yaşandığı ortaya çıktı.

Dünyanın popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter geçen sene Elon Musk tarafından satın alınmıştı.

Şimdi ise platform en çok takipçisi olan hesap ile gündeme geldi.

Twitter’ın bugüne kadar en çok takipçisi olan hesabı eski ABD başkanı Barack Obama’ydı. Bugün ise bu durum değişti.

Artık Twitter’ın en çok takipçisi olan hesabı Elon Musk oldu.

Barack Obama 133 milyon 41 bin 750 takipçiye sahipken, Elon Musk 133 milyon 85 bin 174 takipçiye ulaşmış durumda.