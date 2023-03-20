Twitter’dan 'kaka' emojili yanıt!

Twitter, kendisine e-posta ile soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı. Elon Musk, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:53
Twitter’dan 'kaka' emojili yanıt!
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Twitter Basın Departmanı, kendilerine [email protected] e-posta adresiyle soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı. 

Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "[email protected] artık otomatik olarak 'kaka' ile yanıt veriyor" ifadesini kullandı.


Twitter elon musk emoji

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