Twitter’dan 'kaka' emojili yanıt!

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 13:53

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 14:11

Twitter Basın Departmanı, kendilerine [email protected] e-posta adresiyle soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı.

Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "[email protected] artık otomatik olarak 'kaka' ile yanıt veriyor" ifadesini kullandı.