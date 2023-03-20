Twitter’dan 'kaka' emojili yanıt!
Twitter, kendisine e-posta ile soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı. Elon Musk, konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Twitter Basın Departmanı, kendilerine [email protected] e-posta adresiyle soru soran gazetecilere 'kaka' emojili otomatik yanıt vermeye başladı.
Şirketin CEO'su Elon Musk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "[email protected] artık otomatik olarak 'kaka' ile yanıt veriyor" ifadesini kullandı.
[email protected] now auto responds with ??— Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki
- Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan Şahan Gökbakar'a çağrı