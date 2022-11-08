Twitter’ın kaos içinde geçen 10 günü

08 Kasım 2022 Salı, 06:59

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Elon Musk uçuk biri olmakla ünlü olduğu kadar aynı zamanda müthiş de bir iş insanı... Ancak Twitter’ın patronu olarak geçirdiği ilk 10 günde, ikinciden çok, uçuk olan tarafını gördük.

Twitter uzun süredir Silikon Vadisi’nde büyük potansiyelini yerine getiremeyen bir şirket olarak değerlendiriliyor.

Musk da sosyal medya devinden, doğru ellerde harika bir karşılık alınabileceğini savunuyordu. Özgür ifade fazlalaşacak ve bunu kârlılık izleyecekti.

Ancak ilk 10 gün Musk’ın bir sosyal medya şirketini yönetmekteki tecrübesizliğini ortaya koydu.

Oysa şirketi resmen aldığı gün ilk attığı tweet, “Kuş artık özgür” olmuştu.

Elon Musk’ın ilk hamleleri yaz aylarında yaptığı açıklamalarla farklılık gösteriyordu.

“Mutlak özgür ifade yanlısı” olduğunu söylemesi ve Donald Trump’ın uygulamaya geri dönebileceğini belirtmesine karşın, bugünlerde, farklı görüşlerden oluşacak bir konseyin tartışmalı konularda devreye gireceğini ve hesap askıya alma gibi kararları vereceğini söylüyor.

Bu Facebook’un ‘gözetmen kurulu’ olarak tanımlanabilecek karar mekanizması ile oldukça benzerlik gösteriyor.

Musk aynı şekilde kısa vadede, moderasyona ilişkin uygulama içi politikanın değişmeyebileceğini de söylüyor.

Ama bunlara karşın Twitter’ın kimlik doğrulama sisteminde yapılacak büyük bir değişimi duyurdu.

Twitter bu değişiklikle, aylık sekiz dolar ödeyen herkese mavi tık verecek. Bu miktar ilk olarak 20 dolar şeklinde kamuoyuna yansımış ve tepki toplamıştı.

Fiyat düşürme kararı daha önce alınmış olabilir ancak bunun etraflıca düşünülmediği izlenimi doğması ve ünlü kullanıcıların etkisi ile düşürüldüğü algısı bir kere yayıldı.

ÜYELİKLE KARLILIK HEDEFİ

Bu tek eleştiri değil.

Bu yeni politika birkaç gün içinde uygulamaya geçecekti. Parayı veren mavi tıkı alacak ve dahası üye kullanıcılar uygulamada algoritma tarafından öne çıkarılacaktı. Tweetlere verdikleri cevaplar, mention edildikleri tweetler ve aramalarda daha görünür olacaklardı.

Yani para ödeyen uygulamada itibarlı gözükecekti.

Ancak politikanın duyurulması ile adalet ve güvenilirlik bağlamında sorular gündeme geldi.

Musk bu değişimin Twitter’ı, bot olarak anılan hesaplardan arındırmak amaçlı olduğunu da söylüyordu. Ancak bu aynı zamanda parayla da ilgili. Milyarder işadamına göre, bu karlılık hedefine ulaşmak için bir yol.

Ancak bazıları doğrulama yönteminin ücretle sağlanmasının, yanlış bilginin yayılması sonucunu doğuracağı uyarısını yaptı.

Twitter, ücreti veren kişilerin söyledikleri kişiler olduğunu nasıl belirleyecekti?

Burada açık olan şey, bu denli yeni hesabın doğrulanma süreci için büyük bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacaktı. Çünkü böylece 300 milyon kullanıcının her biri mavi tıka başvurmasına imkan sağlanıyor.

PEŞ PEŞE 'KAOS' HABERLERİ

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Medyaya yansıyan haberlere göre, Musk, şirketi devraldığı ilk haftada, birim yöneticilerinden işine son verilecek çalışanların listesini istedi.

Geçen Perşembe günü Musk resmen Twitter’ın sahibi olduktan neredeyse yedi gün sonra, çalışanlara işlerini kaybedecekleri duyuruldu. Bunun ardından da 7500 Twitter çalışanının yarısının şirketle ilişkisi kesildi.

Şirketi 44 milyar dolara satın alan birinin, bu kadar büyük bir çalışan grubunu kovmaya neden ihtiyaç duyduğu merak uyandırdı.

Zamanlama da öyle… Kimlerin kovulacağına ilişkin değerlendirme nasıl bu kadar hızlı yapıldı?

Çalışanlara Cuma günü saat 4’e kadar bir email alacakları duyuruldu ancak çok sayıda çalışana bu ulaşmadı.

Twitter ofislerinin, kritik birimlerdekiler dışında tüm çalışanlara kapatıldığı haberleri yapıldı. Çalışanlar şirket için hesaplarına giremedi.

Hemen arkasından da moderasyona ilişkin sorular dile getirildi. Twitter bu kadar çalışanı göndermişken, dezenformasyon ve nefret söylemini nasıl engelleyecekti?

Cuma akşamı şirket yöneticilerinden Yoel Roth, ilk hatta içerik yöneticiliği yapan ekiplerin işten çıkarmalardan en az etkilendiğini söyledi.

Cumartesi günü, ücretli doğrulama politikasının uygulanacağı bir kez daha duyuruldu.

Ancak sonra New York Times bu politika değişikliğinin, ABD ara seçimlerinin bitimine kadar ertelendiğini bildirdi.

Anlaşılan Twitter, sonuçları olabilecek bu denli büyük bir politika değişikliğini, kritik bir seçim öncesi yaparak, karmaşa yaratmaktan kaçındı.

En sonunda Pazar günü Bloomberg, Twitter’ın ‘hatalı’ kovulan bazı çalışanlarını geri çağırdığını haberleştirdi.

Twitter BBC’nin bu haberlerle ilgili sorularını yanıtlamadı.

Bazen takip etmek bile zorlaşıyor ve daha sadece 10 gün oldu. Ancak bu kaos, Musk’ın Twitter’ı hızla değiştirmekle ilgili kısa vadeli stratejisinin plana göre gitmediğini gösteriyor.