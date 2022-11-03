Twitter'da işler karışıyor: Video izlemek de ücretli olabilir

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:35

28 Ekim’de Twitter’ın resmen yeni sahibi olan Elon Musk, ilk büyük değişikliğini de mavi tik rozetinde yapacağını açıklamıştı. Onaylanmış hesaplara verilen rozet için aylık 8 dolar ücret istenirken, bugün hem mavi tikten hem de yeni bir özellikten haber geldi.

ÜCRETLİ VİDEOLAR İÇİN ÖZELLİK GELİŞTİRİLİYOR

The Washington Post’un eline geçen şirket içi e-postaya göre Twitter, kullanıcıların ‘ücretli videolar’ paylaşması için yeni bir özellik geliştiriyor. Özellik kapsamında diğer kullanıcılar, videoları izlemek için belirli bir ücret ödemek zorunda olacaklar. Söz konusu özelliğin Musk yönetimi altında geliştirilip geliştirilmediği bilinmiyor. Aynı zamanda özelliğin kesin olarak platformda bulunacağı da netliğe kavuşmuş değil. Zira e-postada Twitter ekibi, yeni özelliği ‘yüksek riskli’ olarak değerlendiriyordu.

Webtekno tarafından paylaşılan habere göre Twitter ekibi, bu yüksek riskin kapsamını “telif hakkıyla korunan içerik, içerik oluşturucu/kullanıcı güven sorunları ve yasal uyumlulukla ilgili riskler” olarak paylaşıyordu. Ekip, özelliğin geliştirilmesine daha fazla devam etmeden önce de bu sorunlar hakkında kısa bir inceleme yapılacağını vurguluyordu.

Musk, mavi tik özelliğinin ne zaman uygulamaya konulacağını açıklamamış olsa da bugün bu konuda bir haber geldi. Bloomberg, ücretli mavi tik ve aynı ücretle beraberinde sunulacak diğer özelliklerin önümüzdeki hafta pazartesi günü uygulamaya konulabileceğini paylaştı. Bilginin kaynağı ise şirket içi kaynaklar olarak aktarıldı.